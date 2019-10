Se dobló el tobillo, le dieron un mal diagnóstico y terminó con la pierna amputada: denuncia al hospital que lo atendió. (Fuente: La Cuarta)

11 de octubre de 2019 • 11:13

Francisco Verdejo se llama el joven obrero que tras recibir un mal diagnóstico terminó perdiendo una pierna. Resulta que el joven chileno había tropezado en la calle y eso le generó que se doblara el tobillo. Lo que parecía un simple esguince a primera vista, terminó siendo una pesadilla para él.

"Me revisaron, me dieron anti inflamatorios y me mandaron a casa. En ningún momento me realizaron radiografías", expresó en un medio local. Según explica en la denuncia que generó por negligencia médica, tuvo que asistir al hospital más tres veces por dolores intensos, hormigueo y moretones en la zona del pie.

Sin embargo, fue en la última visita en la que, con mucho dolor encima, recibió lo que sería el peor diagnóstico: " Trombosis con isquemia aguda en extremidad izquierda producto de un coágulo." En un minuto la vida del joven cambió para siempre; le amputaron la pierna izquierda y ahora denuncia al hospital por negligencia médica.

El muchacho expresó que si hubiera recibido en una primera instancia el diagnóstico correcto, se hubiera detectado el coágulo y no hubiera perdido su pierna.

"Todo ha sido muy triste. Como trabajo por obra, estoy sin trabajo desde es momento. Soy padre de una niña de 13 años por la que debo trabajar. Ahora dependo de mis padres y de lo que dé el sistema. Es triste", comunicó Verdejo al diario La Cuarta.