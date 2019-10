Malestar entre los pasajeros afectados por el paro de Aerolíneas Fuente: LA NACION

Alejandro Horvat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 12:45

Por trabajo o placer, miles de pasajeros que iban a viajar este fin de semana por Aerolíneas Argentinas ahora tienen que buscar la forma de reprogramar su vuelo o sacar otro pasaje en una empresa distinta. "Tenía pasaje para mañana a las 5 con mi novio. Ayer estábamos mirando la televisión al mediodía y vimos que había un posible paro, nos agarró un pico de estrés. Llamamos Aerolíneas pero no nos respondían. Nos fijamos el estado del vuelo y decía en horario, pero a la vez veíamos que había paro, entonces sacamos otro pasaje con Flybondi", dijo Valentina Fogiel, de 22 años.

Los gremios de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral no lograron ayer un acuerdo salarial con el Gobierno, por lo que mantendrán el paro previsto para el sábado y domingo próximos. A pesar del llamado a conciliación obligatoria que dispuso la Secretaría de Trabajo, Pablo Biró, jefe de los pilotos de APLA, ratificó a LA NACION la medida de fuerza.

Malestar entre los pasajeros afectados por el paro de Aerolíneas Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

El último período paritario de los pilotos arrancó el 1º de octubre de 2018 y concluyó el lunes 30 de septiembre. Aerolíneas pagó a sus empleados un bono de entre 5000 y 30.000 pesos en diciembre último, un ajuste de salarios del 10,2% en enero, 4,1% en marzo, 15,2% en abril y un bono de $ 5000 para los sueldos inferiores a $ 100.000 en el mes pasado.

"Pensamos en irnos a Aeroparque a reclamar pero al final no lo hicimos. Como te dije, sacamos pasajes en otra empresa pero tenemos miedo que no se termine cancelando el vuelo y perdamos la plata del pasaje. Pero bueno, tuvimos que sacar otro porque ya nos pedimos los días en el trabajo y eso no lo podemos modificar", agregó Fogiel.

Por la medida de fuerza se verán afectados unos 75.000 pasajeros de 650 vuelos de cabotaje e internacionales.

Malestar entre los pasajeros afectados por el paro de Aerolíneas Fuente: LA NACION

Según explicaron desde Aerolíneas Argentinas, siempre que un vuelo es cancelado la compañía reubica de manera automática al pasajero y, de acuerdo a la política de contingencias que aplica en casos de huelgas, es habitual que los pasajeros cuenten con la opción de no viajar y solicitar que se les devuelva el importe que hayan pagado por su pasaje.

"Yo tenía un vuelo 18.50 hacia Aeroparque desde la ciudad de Córdoba. Ese vuelo, el anterior y el posterior, fueron reprogramados. Eso significó que tenga que volver en micro. A la persona que gestiona los pasajes en la empresa donde trabajo le avisaron que los vuelos iban a ser reprogramados. No estaba del todo claro el por qué, primero dijeron por un tema climático, pero luego fue por la asamblea de pilotos. Igual, más allá de los malestares, comprendo el reclamo de los trabajadores", argumentó Pablo González, de 38 años.

González fue uno de los 7800 personas se vieron afectadas el lunes pasado por la suspensión o cancelación de unos 70 vuelos, a partir de un reclamo laboral de los pilotos, que pasado el mediodía se declararon en asamblea. La mayoría de los pasajeros se enteraron cuando ya estaban en el aeropuerto metropolitano. Una vez finalizada la asamblea, alrededor de las 20, empezaron a normalizarse los vuelos.

"Cuando llamé, la agencia a través de la que saqué un pasaje a Cancún, aún no había recibido el comunicado de Aerolíneas entonces no me podían cancelar o reprogramar el vuelo. Al final lo pude cambiar pero voy a tener que pagar una noche más de hotel de mi bolsillo. Ya me ha pasado esto con Aerolíneas", dijo otro pasajero que prefirió resguardar su identidad.

En lo que va del año, Aerolíneas Argentinas enfrentó 14 medidas de fuerza de los gremios aeronáuticos, que afectaron a 160.000 pasajeros.