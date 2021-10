Mamá, la palabra

Si me retrotraigo al momento en que llamé ansiosa al laboratorio desde mi trabajo para saber si el resultado era positivo: un bebe mío en camino, no imaginé nunca lo que es ser mamá.

¡Qué lejos estaba de todo! En ese momento era pensar en tener en mis brazos a mi osito de carne y hueso para llenarlo de besos y mimos. Cosa que hice, hago y disfruto. Nacho, el mayor, llenó de dicha mis días.

Y estaba tan feliz que dije: “Que sean dos” Y viví con igual Intensidad y placer la llegada de mi segundo hijito al que cuando lo vi en mis brazos lo apodé Winnie en honor al Oso Pooh (se ve que los osos me pueden).

¡Más Dios mío! Qué tremenda responsabilidad. Apoyarlos, darles seguridad, mimos, guiarlos, educarlos. Sin ahogarlos, Sin sobreprotegerlos. Qué sutil y difícil el punto medio. Que desafió tan inconmensurable.

Vivimos las etapas de los juegos, de la adaptación al jardín, la responsabilidad de la Primaria y sus cientos de actividades extras y vida social, y padecimos algunos veranos con materias poco estudiadas durante los inviernos. Como cuando la carpeta de dibujo se quedó olvidada en el subte y hubo que reconstruirla en días y nos pusimos todos a dibujar para presentarla.

Y fuimos felices con sus logros.

Sus amigos en casa compartiendo esos años tan maravillosos. Sus novias.

La Facultad, sí, terminó. Se recibió. ¡Misión cumplida!

Los viajes por el mundo y “contestá el whatsapp o manda un mail, necesito saber dónde estás”.

Ayudarlo a que organice su propia casa solo. Los tuppers con milanesas frizadas para que coma bien y no le falte algo casero en la heladera.

Que camino dichoso, aún con los sinsabores lógicos de cualquier relación.

Ahora, ya los dos pisando los 30 siento que la ansiedad de saber si la Sub Unidad Beta me daba. “Sí, vas a ser mamá” fue la espera más feliz de mi vida. Y la que me hace escuchar el “Ma”, “Mami”. Y a mí firmar estas líneas con la palabra más divina qué hay: “Mamá”.

Gracias mis pollos crecidos, los adoro con todo mi corazón.