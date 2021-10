Mamá maravilla

Si tuviera que definir a mi mamá en dos palabras, diría que es la mujer maravilla .

En mis primeros recuerdos salpicados de chica, festeja mis ocurrencias, me abraza, me mira embelesada, me corre desesperada con una panza de siete meses (que alberga a mi hermano en camino) cuando me escabullo de un negocio a la calle, me lee cuentos, me lleva y me trae del jardín y me canta canciones de Maria Elena Walsh y de Pipo Pescador.

Durante mi escuela primaria, no falta a ningún acto, me alienta en las competencias deportivas, me tranquiliza cuando vuelvo triste por una pelea, me peina por las mañanas con paciencia estoica, me prepara tostadas con manteca y azúcar para la merienda e interviene -cual jueza de paz, citando siempre la frase del Martin Fierro ‘los hermanos sean unidos’- para frenar las peleas feroces con mi hermano.

Cuando transito mi adolescencia, me acompaña como puede, se angustia cuando me ve sufrir, tolera mis cambios repentinos de humor, me apoya en mis decisiones, festeja mis logros, y busca espacios y momentos para compartir.

Cuando llego a la mayoría de edad, me alienta a estudiar la carrera que elijo, me impulsa a viajar y a explorar, me ve partir hacia mi primer hogar propio con algo de nostalgia, pero principalmente con enorme alegría, me llama todos los días y, cuando la visito, me despide con un paquete cargado de milanesas.

Cuando soy mamá, se convierte en abuela. Desempolva el repertorio de canciones que nos cantaba a mi hermano y a mí de chicos, se aventura a los areneros con balde, pala y galletitas, se aprovisiona de caramelos y curitas en la cartera, se alista como ayudante para acompañar, llevar o traer del colegio, cumpleaños y actividades, y se vuelve mi consejera y referente.