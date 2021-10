Mamá para siempre

¿Puedo decir que te fuiste, mamá? Jamás.

Si bien no estás físicamente para darte el regalo de todos los años, te siento tan presente al lado mío, de Gaby , de los abuelos y de tu pequeño nieto Mateo.

No hay un día que no sea tu día. Vivís junto a nosotros, y me enseñaste (creo que a todos) lo que es ser una mamá con todas las letras.

Buena, divertida, generosa, siempre preocupada por ver a los demás bien, esa es tu máxima felicidad. Y lo lográs cada día.

Celebro todos los días de mi vida tener la suerte de que seas mi mamá. Deseo poder lograr ser con mis hijos como vos fuiste (y seguirás siéndolo) conmigo.

Sos mi gran orgullo. ¡Te amo con el alma, ma!