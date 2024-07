Mar del Plata: se le cayó el celular en un pozo de 18 metros, se metió a buscarlo y quedó atrapado

Escuchar

Un insólito accidente -aunque sin heridos- ocurrió en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. A un obrero que estaba realizando tareas de mantenimiento el jueves en una escuela se le cayó su celular en un pozo de 18 metros, pero se metió a buscarlo y quedó atrapado. Debido a la profundidad del pozo, la víctima no pudo salir y tuvo que ser rescatada por los Bomberos.

Los Bomberos de la ciudad balnearia recibieron la alerta de un obrero que realizaba tareas de mantenimiento en un colegio del barrio de Nueva Pompeya se cayó en un pozo de 18 metros de profundidad. Los efectivos pudieron rescatar al hombre, que no presentó heridas, pero los profesionales se sorprendieron tras enterarse de que el obrero quedó atrapado por su celular.

El obrero, identificado como Ezequiel, contó que descendió con una soga para recuperar su teléfono, pero que luego no pudo salir porque no le alcanzaba la cuerda. En declaraciones para el portal local 0223, Ezequiel añadió: “Ayer [jueves] se me había caído y hoy lo fui a buscar, porque tengo todo lo que me manejo con el trabajo, cuentas, tengo todo ahí. Nosotros hacemos mantenimiento de los techos”.

El hombre fue rescatado rápidamente del pozo y logró recuperar su teléfono, que sufrió daños menores y siguió funcionando. Del operativo participó personal del Cuartel Central de Bomberos, el Grupo de Rescate y Defensa Civil.

Un hecho similar

El año pasado, un hombre de 40 años que realizaba trabajos para una empresa de cloacas en avenida del Libertador y Mendoza -ciudad de Buenos Aires- cayó a un pozo de aproximadamente ocho metros. Tras unos minutos, pudo ser rescatado con vida por Bomberos de la Ciudad. En un video se puede ver cómo fue sacado de allí gracias a las pericias de los profesionales.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que el operario resultó con “múltiples fracturas en piernas y brazos” y explicó: “Se lo subió por la escalera mediante un camastro con cuello cervical y tabla. Luego se lo compensó en el lugar y siempre estuvo lúcido”.

“Por suerte no cayó de cabeza porque otra hubiera sido la suerte”, dijo Crescenti, e informó que fue trasladado por el SAME al hospital Pirovano con politraumatismo.

