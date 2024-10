Marcha universitaria | En primera persona, estas son las razones por las que hoy marchan a la plaza

Escuchar

Apenas pasadas las 14 horas, en la Plaza Houssay, Clara Gutiérrez, una joven estudiante de ingeniería, alzaba una bandera argentina junto a sus compañeros. “Yo soy la primera de mi familia en ir a la universidad. Mi papá trabaja como taxista y mi mamá es empleada doméstica. Ellos hicieron todo lo posible para que yo llegara acá. No quiero que el esfuerzo de ellos se pierda por las políticas del Gobierno”, relataba emocionada, mientras desenrollaba una cartulina que decía “La educación no se vende, se defiende”.

Como Gutiérrez, miles de estudiantes, docentes, y egresados se reunieron una vez más en una marcha federal para exigirle al Gobierno nacional que no recorte el financiamiento de las universidades públicas.

Desde la plaza, en el corazón del barrio de Recoleta, partió la columna principal de la Universidad de Buenos Aires (UBA) hacia el Congreso de la Nación. Decanos, representantes de los gremios y miles de estudiantes y egresados caminaron formando una fila interminable que avanzaba por avenida Córdoba. “La educación pública es un derecho, no un privilegio”, cantaban mientras ondeaban banderas con los colores de sus facultades.

Esta es la segunda marcha universitaria del año y, al igual que la anterior que tuvo lugar el 23 de abril, se espera que movilice a miles en todo el país. El motivo principal: visibilizar el rechazo de las medidas del Gobierno, que incluyen el veto a la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso y un recorte presupuestario significativo para el año 2025. Además, los manifestantes también protestan contra el cierre de programas y becas que permitían a muchos estudiantes seguir en sus carreras.

“Es un ataque a todo el sistema educativo”, declaraba Alicia Ramos, profesora de historia en la Universidad Nacional de Rosario. “Este ajuste no solo afecta a los salarios de los docentes, sino que también impacta en la calidad educativa, en los insumos para investigar, en las becas que permiten que nuestros alumnos sigan estudiando”. Ramos, al igual que muchos otros profesores del interior del país, viajó desde Santa Fe para sumarse a la marcha en la capital.

Luis Morales, un médico pediatra que estudió en la UBA, marchaba con sus hijos pequeños. “Yo pude estudiar en la universidad pública, recibirme, y hoy tengo un trabajo digno. Me da tristeza pensar que esta posibilidad se les puede quitar a las próximas generaciones”, comentó mientras sus hijos jugaban con una bandera argentina. Morales, como muchos otros egresados, siente la necesidad de devolverle a la universidad todo lo que le dio: “Por eso estoy acá hoy, para defenderla”.

A medida que más personas llegaban a las inmediaciones del Congreso, se podían escuchar los testimonios de distintos sectores. Desde jóvenes que recién comienzan sus estudios, hasta egresados y profesionales de larga trayectoria. Gabriela Miguel, economista de 42 años, también se sumó a la marcha. “Yo pude acceder a una beca cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Córdoba. Si no hubiese sido por esa ayuda, no hubiese podido terminar mi carrera. Hoy veo que muchas de esas oportunidades se están perdiendo, y me duele profundamente”.

“Este no es un reclamo aislado, es la defensa de un derecho fundamental”, cerró Camila Ruiz, estudiante de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata. “No nos van a quitar lo que es nuestro: el derecho a estudiar, a investigar y a progresar”, agregó.

De la marcha también participaron estudiantes de universidades privadas. Por ejemplo, Juana López, de 22 años, estudia administración de empresas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Ella señalaba que la universidad pública es el pilar del ascenso social en la Argentina.

“Ya bastante difícil la tienen los pibes para terminar el primario, el secundario, muchos de ellos lo terminan ya trabajando, como para además limitar sus posibilidades de estudiar en la universidad que sería el punto de quiebre en sus vidas para tener mejores oportunidades”, lamentaba López.

Temas EducaciónUniversidades