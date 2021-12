Martes con Club

Deleitate con una selección de ceviche, un clásico de Sipan DAMIAN LIVICICHE

Una increíble opción para degustar tres pescas insignias en diferentes leches de tigre: cevichito clásico de pesca blanca del dia, de salmón rosado en leche de tigre al ají amarillo y de nikkei de trucha y langostinos ($3000): Sipan Restaurant; 40% los martes en Sipan Palermo

No hace falta que sea 29 para unos buenos ñoquis

Ñoquis verdes con salsa Rossini ($710): Army; 30% los martes (no válido para delivery ni take away)

¡Resolvé tu antojo de sushi con Kaia!

Combinado de 18 piezas de sushi: 5 TNT, 5 Acevichados, 5 Sweet Hot Roll y 3 Pacific Freshness ($3900): Kaia Sushi; 50% los martes en tablas

Que nunca falte el postre: en Blu ofrecen una versión infalible con mucho chocolate

Postre Brownie, de delicioso chocolate amargo y crocante de pistachos (consultar precio): Blu Napoletano; 25% los martes