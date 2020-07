Los runnes pudieron volver a disfrutar del espacio público

Más tránsito, pero no embotellamientos ni aglomeraciones en las estaciones ferroviarias. Más locales comerciales abiertos, aunque sin un aumento de las ventas. Gran cantidad de gente volvió a disfrutar de la actividad física al aire libre, pero sin desbordes riesgosos. Familias con chicos por la calle que no llegaron a ser un fenómeno masivo como durante los fines de semana. Fueron las postales que dejó en la ciudad el primer día del proceso que empieza a tejer una nueva normalidad ante la pandemia de coronavirus, que ayer se cobró 113 muertos en el país en 24 horas.

Ya bien temprano a la mañana, losrunnersse dieron el gusto de volver correr en short y remera, amparados en la temperatura templada. "Entre que podemos volver a hacer actividad física y este clima, ya me cambió el humor, hoy me levanté con mucha energía", dijo Carlos Seguí,de 51 años, que avanzaba a trote lento. "Espero que el deporte no lo corten más. La vez pasada, según entiendo, fue por una cuestión más simbólica. Ahora extendieron el horario, de 18 a 10, y es así como debería haber sido desde un principio. Así no se acumula gente", argumentó Esteban Martínez, de 42 años, que se preparaba para correr ocho kilómetros por Palermo.

Al avanzar por la Avenida del Libertador en dirección al centro porteño, a las 8.45, había muchos autos, pero el tránsito fluía. El caudal era similar al de la semana pasada, cuando lo que pasaba en la calle no reflejaba las prohibiciones impuestas por la fase 1.

Las calles estuvieron lejos de mostrar los atascos típicos de la Buenos Aires prepandemia. Por ejemplo, a las 9, la avenida Alvear estaba prácticamente vacía. Y al avanzar por Lima hacia Constitución se formaban filas, en promedio, de seis a siete autos en cada semáforo. Ya hacia el mediodía en las arterias principales de distintos barrios, como Villa Urquiza, los vecinos notaron un mayor caudal de autos que en los días previos, pero siempre con fluidez para transitar.

Según el informe de la Secretaría de Transporte porteña, por las autopistas circularon hasta las 18 de ayer 158.000 vehículos, es decir, 12% más que el lunes pasado. Mientras que los sensores en las principales avenidas registraron una circulación de 181.000 vehículos, que significa un 18% más que el mismo día de la semana anterior.

En Constitución, la cabecera de la línea Roca, los controles de la Policía Federal en el ingreso y egreso de la estación se mantenían, aunque eran un poco más laxos que la semana pasada. Pedían el permiso, pero la revisión no era del todo atenta. "En cuanto a la cantidad de gente, no veo mucha diferencia con la semana pasada", dijo Ariel Levy, que atiende un puesto de diarios dentro de la estación.

"En el tren la cantidad de gente se mantiene. Varía según el día, pero en general se viaja bien y con espacio entre pasajeros, estamos a años luz de lo que era antes de todo esto", dijo Carlos Giménez, de 47 años, al bajarse del tren en esa terminal.

En la estación Palermo de la línea de tren San Martín, el control pasó de estar junto al andén a situarse casi a la salida de la estación. Se observaron filas por la requisitoria policial, pero tras cada arribo los pasajeros se desconcentraban en pocos minutos. El sistema para reservar lugar en el tren, según explicaron los agentes a cargo de las verificaciones, es bastante efectivo y evita que se acumule más gente de lo deseado.

Como se recordará, el transporte público sigue restringido a los trabajadores de actividades esenciales (salud y seguridad, entre otros), mientras que los que cumplen funciones en otros rubros permitidos deben movilizarse en transporte privado, combis o vehículos particulares. Hoy, la Ciudad empezará a retirar la licencia de conducir a los automovilistas que no tengan el permiso correspondiente.

Expectativa

El primer día de reapertura gradual del comercio llegó con expectativa y preocupación. Los comerciantes coincidieron en que la presencia de más gente abre la posibilidad de realizar ventas, aunque el freno de los últimos cuatro meses puso a muchos en una situación cada vez más difícil de sostener.

"Lo que viene va a ser muy complicado. Es como lo que le pasa a un chico: se levanta, se cae, se levanta, se cae", reflexionó Julio César, encargado de un local de calzado de la avenida Cabildo, en Belgrano. La tienda pertenece a una cadena que ya cerró definitivamente tres de sus 19 sucursales. "Nos estamos fundiendo", agregó con angustia. Aunque no es de un rubro esencial, su comercio abrió a medias hace varias semanas para recibir mercadería, vender online o desde la puerta y "aunque sea tratar de pagar la luz".

Una de las novedades de la jornada fue el regreso de las galerías de barrio, algunas de las cuales no habían vuelto a abrir desde el 20 de marzo: durante el cierre, se las ingeniaron para subsistir mediante operaciones por internet o con su clientela fija, pero la venta presencial -explican- es clave.

Eve Toledo es dueña de un local de ropa tejida en El Lazo, un pequeño paseo de compras a cielo abierto que une las calles Salguero y Cabello, en Palermo. "Si la gente no conoce la marca, no se arriesga a comprar. Por eso es muy importante lo presencial", explicó. Hoy fue la primera vez en cuatro meses que abrió su negocio. Los pocos clientes que recibió lo celebraron: "Me decían: "Qué lindo, por fin poder volver a mirar'". Toledo confía en que "cierta abstinencia de comprar" ayude a reactivar las ventas, hasta ahora magras y muy influidas por la vida de entrecasa que lleva la mayoría de los porteños.

La galería Las Heras también volvió a recibir público. Por el momento solo está habilitado uno de sus dos ingresos, el de Scalabrini Ortiz al 3000. Allí, Hugo, el encargado, tomaba la temperatura y rociaba con alcohol las manos de cada cliente que entraba: según sus cálculos, a media tarde ya habían sido unos cien. "De a poquito se va moviendo", se ilusionó el hombre. En el interior, hay una treintena de locales comerciales, como librerías, negocios de ropa, accesorios o decoración, y de productos gourmet, entre otros. La mitad ya estaba funcionando.

"Yo la pasé bastante bien durante la cuarentena porque tengo mi clientela -dijo Etel Beckery, detrás del mostrador de su blanquería-. El 17 de marzo cerró la galería y venía cada tanto a preparar algún pedido. Esperemos que ahora no haya que volver atrás: hoy ya tuve cinco o seis personas que pasaron y se acercaron a preguntar".

Las galerías situadas en puntos de alto tránsito deberán esperar al menos hasta el 3 de agosto para abrir. Como la tradicional galería Las Vegas, en Cabildo entre Olazábal y Mendoza, donde Omar Botazo tiene desde hace 29 años un local de bijouterie y accesorios. Dijo estar muy preocupado por el futuro: "Cuando todo se reabra van a aparecer a cobrar las deudas de lo que no pudimos pagar y eso va a ser muy difícil. Van cuatro meses que no trabajo", indicó.

Informe de Alejandro Horvat y Federico Acosta Rainis