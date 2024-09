“Me enseñó a posicionar mi negocio”: el fuerte impacto de un programa educativo gratuito y con contenidos de calidad

Escuchar

Germán Oporto, un instructor de manejo con más de una década de experiencia, comenzó a explorar el mundo del marketing digital a través de Programo mi Futuro. “Gracias a los cursos, hoy tengo más de 350.000 seguidores en redes sociales y ya no gasto en publicidad para atraer clientes”, contó en diálogo con LA NACION. Su empresa, que antes dependía de métodos tradicionales, experimentó un crecimiento significativo tras aplicar las estrategias que aprendió en los cursos de marketing digital. “El curso me enseñó a posicionar mi negocio y crear una marca personal. Esto me permitió no solo atraer clientes, sino también comenzar a trabajar como community manager”, agregó.

“Programo mi Futuro” nació en 2020, impulsado por Federico Ortiz, un emprendedor con una larga trayectoria en el sector privado. Durante la pandemia de Covid-19, Ortiz vio la necesidad de crear un programa educativo gratuito que ofreciera herramientas tecnológicas a personas de todo el país. “La idea siempre fue ofrecer algo a la comunidad, sobre todo a los jóvenes y emprendedores”, explicó a LA NACION. Según contó, el programa se basa en tres pilares: gratuidad, virtualidad y calidad de contenidos. Desde sus inicios, la iniciativa ha llegado a más de 30.000 personas.

Ortiz recordó: “En 2020, cuando la pandemia golpeó al mundo, vimos una oportunidad para ofrecer algo que realmente pudiera transformar la vida de las personas. No se trataba solo de darles acceso a educación, sino de brindarles herramientas para mejorar su futuro profesional y personal”.

El programa se apoya en un equipo de docentes que donan su tiempo y conocimientos. “Nosotros no cobramos por los cursos y los profesores, tampoco. Todos están comprometidos con el proyecto, y eso es lo que ha permitido que crezca tanto”, explicó Ortiz. Además, las certificaciones obtenidas por los estudiantes son avaladas por instituciones internacionales como CBS y G-Certi. Estas certificaciones permitieron que el programa expanda su alcance más allá de las fronteras argentinas, con alumnos en ciudades como Madrid y Bogotá.

Cintia Notari, otra de las beneficiarias de “Programo mi Futuro”, destacó la calidad de los contenidos y el enfoque práctico de los cursos. “Me inscribí en el curso de ‘De 0 a Experto Digital’ porque quería actualizar mis conocimientos. Ya trabajaba como community manager, pero sentía que necesitaba profundizar en ciertas áreas”, contó en diálogo con LA NACION. “Lo que más me sorprendió fue que todo lo que aprendí lo pude aplicar de inmediato en mi trabajo. Los resultados fueron sorprendentes. Pude mejorar las estrategias de mis clientes y eso impactó directamente en sus ventas”, añadió.

El programa ofrece una amplia variedad de cursos, que van desde marketing digital hasta inteligencia artificial aplicada. Cada curso tiene una duración que varía entre uno y cuatro meses, con clases sincrónicas y asincrónicas. “La idea es que los cursos sean accesibles para todos, sin importar su nivel de conocimientos previos. Estamos convencidos de que la educación es el gran igualador. Por eso, el objetivo es que cualquier persona, sin importar su situación económica o geográfica, pueda acceder a una formación de calidad”, detalló Ortiz.

“Programo mi Futuro” no solo se enfoca en la formación técnica, sino también en el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. “Creemos que es fundamental que los estudiantes no solo aprendan a usar la tecnología, sino que también adquieran habilidades humanas que los ayuden a desenvolverse mejor en el mundo laboral”, sostuvo.

Y continuó: “En el mundo de hoy no basta con saber manejar una herramienta o entender un software. También es necesario saber comunicarse, trabajar en equipo y tomar decisiones acertadas. Por eso incluimos cursos sobre oratoria, comunicación efectiva y liderazgo. Creemos que estas habilidades son esenciales para cualquier profesional”.

El impacto del programa fue particularmente significativo en provincias como Catamarca. “Tuvimos una gran respuesta en Catamarca, con más de 1000 inscriptos en los primeros días. Eso demuestra que hay una necesidad real de este tipo de programas en todo el país”, comentó Ortiz a LA NACION. “Nuestro objetivo es llegar a cada rincón de la Argentina, para que todos tengan la posibilidad de acceder a estas herramientas”, expresó.

El emprendedor destacó los desafíos de manejar un programa en crecimiento. “El programa creció mucho más rápido de lo que habíamos imaginado. Al principio, empezamos con 2000 o 3000 alumnos por semestre. Hoy, en 2024, ya tenemos más de 15.000 inscriptos solo para el próximo curso. Eso implica una enorme responsabilidad y nos obliga a mejorar constantemente nuestras plataformas y nuestra capacidad de respuesta”, comentó Ortiz.

A pesar del crecimiento, subrayó que el espíritu del programa se mantiene intacto. “Nuestra misión sigue siendo la misma: ofrecer educación gratuita y de calidad a cualquier persona que quiera mejorar su futuro. No cobramos ni a los estudiantes ni a las instituciones que implementan los cursos, y eso es algo que no vamos a cambiar. Queremos que la educación esté al alcance de todos, sin excepciones”, afirmó.

Un logro destacado

Uno de los logros más destacados de “Programo mi Futuro” fue la creación de una comunidad activa y comprometida. “Los estudiantes no solo vienen a tomar un curso y se van. Muchos se quedan conectados entre ellos, participan en nuestros eventos de networking y siguen interactuando con los profesores. Hemos logrado crear una red de apoyo mutuo, que es muy valiosa para todos”, describió Ortiz.

“Una de las cosas más emocionantes para mí es ver cómo los alumnos aplican lo que aprenden en sus vidas y en sus trabajos. Tenemos testimonios de personas que consiguieron empleo gracias a lo que aprendieron en el programa, y eso es lo que nos motiva a seguir. Saber que lo que hacemos realmente tiene un impacto positivo en la vida de la gente es lo que nos empuja a seguir creciendo”, ahondó Ortiz.

El impacto internacional de “Programo mi Futuro” fue otro de los logros del programa. “Nuestro objetivo es que los estudiantes puedan competir en igualdad de condiciones con profesionales de cualquier parte del mundo”, indicó.

En cuanto a los planes a futuro, anticipó que el programa continuará expandiéndose. “Queremos llegar a más provincias y a más países. La idea es que ‘Programo mi Futuro’ siga creciendo y que cada vez más personas puedan beneficiarse de esta iniciativa. La educación es la clave para cambiar el mundo. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de que estamos en el camino correcto”, finalizó Ortiz.

