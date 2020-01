El pequeño de 5 años se encuentra bajo cuidado médico en el hospital Notti.

Un pequeño mendocino de 5 años se encuentra internado tras recibir una importante descarga eléctrica al tocar un cartel publicitario en una parada de colectivos en el microcentro provincial.

Luego, mientras el chico recibía atención médica por taquicardia y quemaduras en sus manos, sus familiares se encargaron de regresar al lugar y filmaron un video, que se hizo viral, donde se observa claramente el riesgo al que están expuestos los ciudadanos en la vía pública.

El lamentable hecho, que ya tiene a las autoridades revisando la señalética de la comuna y cercando el sitio en cuestión, ocurrió antes de la medianoche del martes en la intersección de las calles Mitre y Montevideo.

Según relató Alejandro Alaniz, el papá del menor, se encontraban esperando el colectivo cuando se percató de que algo pasó con su hijo. "Estaba jugando y de repente no sé qué le pasó, quedó con tiritones", expresó Alaniz, y recordó que vio al nene salir de la acequia y pedirle que se fueran. "Me quise acercar a ese lugar donde él había estado jugando y no quiso que lo hiciera. Estaba muy agitado, le dolían las manos. Me gritó que por favor no tocara el cartel", añadió, sin darle mayor importancia.

En Mendoza, un nene se electrocutó con un cartel en una parada del micro

Al llegar a su hogar en micro, en el distrito de Buena Nueva, en Guaymallén, se dio cuenta de que su hijo no estaba bien, por lo que decidió ir hasta el hospital pediátrico Humberto Notti, donde quedó internado bajo observación.

Según explicaron a LA NACION, el paciente ingresó por "electrocución" pero está fuera de peligro. "El electrocardiograma dio normal y las enzimas musculares están levemente elevadas por la eventualidad. Asimismo, la mano derecha presenta lesiones en los extremos digitales de los dedos. Quedará en observaciones por 24 horas", indicaron.

El papá del menor dijo, además, estar preocupado porque el chico "tiene problemas en el riñón y el pulmón inflamado".

Tras conocerse el caso, desde la comuna iniciaron un operativo de control de la cartelería en los diversos sitios del departamento, además de interrumpir la electricidad y el acceso directo a esa parada de colectivos, colocando cinta de seguridad alrededor del espacio destinado a la publicidad.

El secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la ciudad, Juan Manuel Filice, aclaró que el cartel había sido "vandalizado" y que "no debería estar en ese estado", ya que le habían "robado las protecciones". Por tal motivo, indicó: "Estamos viendo una serie de medidas para evitar estos problemas".