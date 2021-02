Mendoza. Tercer día de huelga del personal de la salud

MENDOZA.- El sector de la salud sigue en problemas en esta provincia, en medio de la pandemia. Un nuevo paro, por tres días, de más de 9000 profesionales, tiene en vilo no solo a las autoridades, sino a la población, que debió reacomodarse y dar por perdido los turnos de atención ambulatoria y las cirugías programadas. En tanto, se mantiene la prestación para servicios esenciales. Sin embargo, se acrecientan los cortocircuitos entre los trabajadores y el gobierno provincial, sin llegar a una solución.

Así las cosas, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) volvió al ruedo con una huelga por 72 horas, que termina esta noche, con un reclamo central: condiciones laborales y salarios dignos, ya que en promedio el haber de los prestadores de diferentes especialidades no supera los $21.000 y solo recibieron un 10% de incremento. Ya a comienzos de febrero realizaron una medida de fuerza donde pusieron sobre la mesa la situación que padecen los “héroes de bata blanca”.

En tanto, desde el Poder Ejecutivo local, aseguran que los beneficios acordados en diciembre en paritarias “se están cumpliendo” y que el acatamiento a la medida de fuerza es bajo, indicaron a LA NACION. Sin embargo, los dirigentes gremiales rechazan la postura oficial y afirman que la situación de los profesionales es preocupante, siendo quienes han estado en la primera línea en la lucha contra el Covid-19. Además, explican que si no reciben mejoras en sus pedidos las acciones de protesta se agravarán.

Mientras, en los hospitales públicos la atención ha quedado resentida, con pacientes que madrugaron para ser atendidos y que debieron regresar a sus hogares sin poder ser revisados ni sometidos a los estudios pertinentes por falta de personal. Lo mismo sucedió con las cirugías que se habían programado para esta semana.

La secretaria general de Ampros, María Isabel Del Pópolo, indicó que no se respeta a los profesionales, no se los incentiva y no cuentan con los insumos que corresponden, además de percibir “salarios indignos”.

Reclamo

“Hay un paro porque la gente está pasándola muy mal y no puede cubrir sus gastos básicos a pesar de haber dejado su vida en esta pandemia”, comentó la dirigente sindical, quien aclaró que un profesional bioquímico percibe unos $26.000 mensuales. “Le pregunto al gobernador: ¿Puede vivir con $26.000?, ¿sus ministros, viven con $26.000, los legisladores viven con $26.000? Es una necesidad, no un capricho y estamos luchando para mantener la salud pública”, resaltó Del Pópolo.

Desde el gobierno provincial reconocen que a los prestadores se le otorgará un 10%, pero que no es el definitivo en 2021. Asimismo, indicaron que se acordó un incremento del 20% sobre la asignación de clase, abonado en tres veces, más un bono de $54.000 a pagar en 12 meses. En tanto, señalaron que avanzan con los pases a planta estatal. “Le pedimos al gobernador que no se olvide de todo el personal de salud, es vergonzoso el aumento que quieren dar, cuando hay profesionales que no han descansado por la pandemia. Llamo a los mendocinos a sumarse a este reclamo, y si es necesario haremos una marcha masiva, no se puede creer lo que se gana en un hospital, donde jamás se deja de atender a quien lo necesita”, expresó a LA NACION, Luisa Castillo, enfermera durante casi cinco décadas y ex dirigente gremial, que se sumó a la protesta del sector.

“La indignación de los profesionales surge ante un gobierno soberbio y sordo. No quieren sentarse a dialogar con nosotros. Que entiendan que los profesionales no tienen nada que perder, lamentablemente. Arriesgan su vida y la de su familia e incluso han atendido a sectores que se quedaron en sus casas como es el caso de los políticos. A pesar de ello, los políticos han recibido mucho aumento. Las diferencias se acrecientan cada vez más, pero sepan que no bajaremos los brazos y seguiremos luchando por una salud de calidad para los mendocinos”, completó Claudia Iturbe, secretaria adjunta de Ampros.