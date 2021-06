Mendoza: un médico y un dueño de geriátricos ofrecían vacunas en grupos Whatsapp

MENDOZA.- La Justicia provincial detuvo a un médico y al dueño de tres geriátricos en San Rafael por armar un plan para vacunar contra el Covid-19 a un grupo de vecinos de un barrio acomodado durante la mañana de este domingo.

Según pudo saber LA NACIÓN, durante el allanamiento se secuestraron en total más de 40 dosis de AstraZeneca y se desconoce a cuántas personas alcanzaron a inocular. Asimismo, la pesquisa busca determinar si los profesionales, de apellidos López y Ochoa, respectivamente, cobraban por el servicio prestado, que era ofrecido a través del grupo de WhatsApp de la zona residencial del galeno, denominada “Callejón San Isidro”, donde “hay casas muy lindas”, contaron las fuentes a este diario.

Asimismo, los investigadores quieren saber si esas dosis incautadas estaban destinadas inicialmente a personas de la tercera edad, las cuales habían sido guardadas para ofrecerlas a conocidos, allegados y amigos.

De hecho, en los audios, que comenzaron a circular durante este sábado y que motivaron la denuncia ante la Fiscalía, el médico pedía continuar el ofrecimiento por chat privado, aunque en el grupo dio una dirección de la vacunación prevista para este domingo, por lo que la Justicia pudo presentarse en el lugar y constatar que allí estaban los sueros.

En diálogo con LA NACIÓN, Abel Freindemberg, director de la regional Sur del Ministerio de Salud, contó que se encargó personalmente de realizar la denuncia durante la tarde del sábado. Además, contó que había mantenido una conversación días atrás con el médico López, quien está inscripto como director técnico de tres geriátricos, quien en uno de los audios menciona a Freindemberg como contacto de la cartera sanitaria.

“Estaba frente a un claro hecho delictivo, por lo que decidí radicar la denuncia. De hecho, pude comprobar con los audios que me llegaron que era la voz del médico, ya que días atrás él me había enviado un audio sobre actividades de los geriátricos”, indicó el funcionario, quien aseguró que el ofrecimiento se iba organizando por grupos en horarios específicos para que no se perdieran dosis.

Así, luego de la denuncia penal, el fiscal que lidera la causa, Javier Giaroli, junto a personal policial decidieron realizar el operativo sorpresa en el domicilio indicado donde finalmente se dio con las vacunas durante la mañana de este domingo. Ahora, la Justicia trabajará para determinar el origen de las dosis, analizando la trazabilidad de cada componente secuestrado.

Se cree que se trata de vacunas que “sobraron” o no se colocaron en los geriátricos, ya que cada suero fue entregado por el Ministerio luego de la presentación de una declaración jurada del personal de las instituciones de adultos mayores.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project