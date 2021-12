Mendoza: vacunarán en la Fiesta de la Cerveza y exigirán el carnet pese al rechazo oficial al pase sanitario

MENDOZA.- La provincia del oeste argentino rechaza el pase sanitario dispuesto por Nación en medio de la pandemia de coronavirus. Así lo expresó días atrás el gobernador Rodolfo Suarez, tal como contó LA NACIÓN, para justificar que al no ser obligatoria la vacunación en el país no se puede prohibir la circulación y libertad de las personas. Sin embargo, una comuna del mismo color político va a contramano de la postura provincial. Se trata del municipio de Godoy Cruz que realizará este fin de semana la tradicional Fiesta de la Cerveza: no sólo exigirá carnet de vacunación en el ingreso al predio, sino que habilitará un puesto de inoculación para quienes deseen participar.

De esta manera, uno de los requisitos fundamentales para ser parte de la celebración es contar con al menos la primera dosis contra el Covid-19, con los documentos correspondientes, físicos o virtuales, siempre y cuando no se haya cumplido el plazo para acceder al segundo componente. En este caso, la persona interesada en participar del evento podrá completar la vacunación en el lugar y lograr su pase de acceso.

Así, en el predio habrá dos puntos de inoculación y los mayores de 18 años podrán acceder a dosis de AstraZeneca, Sinopharm o Cansino.

De acuerdo con los organizadores del evento, se dispondrán tres filtros de control con dispositivos para vigilar que todos cuenten con el comprobante de la vacunación. Por eso, es importante también tener descargadas en los celulares las aplicaciones Cuidar y Mi Argentina.

“Estamos listos para recibir a la gente. Tenemos muy buena expectativa. Se va a pedir que la gente tenga el calendario de vacunación al día. Si alguien tiene una dosis y le falta la segunda, va a poder vacunarse en el ingreso”, indicó el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

Mientras, la Provincia sigue con su posición de no exigir el pase sanitario a los ciudadanos, lo que se contrapone con la medida determinada por la comuna, aunque por estas horas todo está bajo análisis de las autoridades locales, atentos a lo que disponga finalmente el Ministerio de Salud de la Nación.

“Vamos a esperar que esté la letra, como todas las resoluciones que toma el Gobierno Nacional. La clave de eso tiene que ser el control, los organismos que van a controlar o sancionar si eso no se cumple. Hasta que no tengamos la letra de eso, es difícil opinar. Pero básicamente eso es para los espectáculos masivos”, completó el cacique.

La edición número 14 de la tradicional fiesta será el 10, 11 y 12 de diciembre, en el Parque San Vicente, de Godoy Cruz. Las entradas tienen un valor general de 1000 pesos y el abono por los tres días es de 2500. La venta de tickets está a full y se puede seguir todo por la web fiestacervezagc.com.ar.

Desde la comuna hacen hincapié en que para asistir es necesario tener el esquema de vacunación Covid-19 al día. Asimismo, indican que la capacidad máxima de predio será limitada de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes.

En este nuevo capítulo del evento La Delio Valdez, Las Pelotas y Lit Killah serán los artistas que cerrarán las noches del viernes, sábado y domingo, respectivamente. Además, 15 bandas mendocinas se subirán por primera vez al escenario de la fiesta más grande del Oeste argentino. Al volver a su versión presencial, también regresa el patio de comidas, cerveza y otras sorpresas para quienes decidan asistir a las jornadas, recalcaron desde el municipio.