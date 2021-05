Menos del 20% de las escuelas primarias públicas dan clases por Zoom

Desde que empezaron las clases este año, los hijos de Gabriela Gesualdo, que viven en Santa Fe, van una semana de manera presencial a la escuela y la siguiente cursan a distancia. Las clases alternan bajo un esquema de enseñanza bimodal, el que más aceptación tuvo desde el inicio del ciclo lectivo en todo el país. Esta semana, luego de las restricciones que alcanzaron a varios de los distritos que están con el semáforo epidemiológico en rojo, se quedaron en casa. “Desde que arrancaron [en marzo pasado] tienen una semana virtual y otra presencial, y en la escuela utilizan distintas plataformas. Los encuentros sincrónicos se hacen por Telegram o Zoom, y también mandan tareas para que hagan en casa. Estanislao, el mayor, está en tercer grado; Augusto, en primero, y Facundo, en sala de 4; todos necesitan de nuestra ayuda. Hay algunas cosas que pueden hacer solos, pero la realidad es que con mi marido los supervisamos todo el tiempo –dice Gabriela, que es docente universitaria–. Reconozco que somos afortunados y que por suerte tienen clases sincrónicas los días que les toca virtual, pero a largo plazo este esquema resulta insostenible. No encontramos la forma de combinar nuestro trabajo con la logística que hoy la escuela requiere”.

Según un relevamiento del Observatorio Argentinos por la Educación en las escuelas primarias de centros urbanos y gestión estatal de todo el país, entre fines de marzo y el 18 de abril pasados, los medios más utilizados hasta ahora para la educación remota fueron los materiales impresos y el envío de archivos digitales, que llegan a los alumnos por correo electrónico o por WhatsApp. Las clases sincrónicas, como tienen los hijos de Gesualdo cuando les toca quedarse en casa, fueron puestas en práctica en menos del 20% de los casos relevados.

“La mitad de las escuelas primarias estatales (48,8%) proponían actividades pedagógicas a sus alumnos los días en que no había presencialidad; mientras que el 25,6% no lo hacía. Las clases no presenciales se realizaban por medio de materiales impresos (34,1%) y envío de archivos digitales (28,8%). Un 19,6% de las escuelas utilizó clases sincrónicas por videollamadas (Zoom, Meet y otras plataformas), mientras que solo el 8% optó por utilizar una plataforma educativa (Google Classroom o Moodle, por ejemplo), según los datos de una muestra representativa a nivel nacional”, señala el informe Vínculo educativo y experiencia pedagógica en la reapertura escolar, con autoría de Melina Furman, que es investigadora del Conicet y profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés; Víctor Volman, economista y director técnico de Argentinos por la Educación, y Federico Braga, magíster en economía aplicada y coordinador del observatorio.

En todo el país, la modalidad generalizada de la vuelta a clases fue híbrida: una combinación entre lo presencial y lo remoto: tres de cada cuatro escuelas primarias estatales urbanas (75%) optaron por la bimodalidad en el inicio del ciclo lectivo, según un informe previo del Observatorio de Argentinos por la Educación. “En este contexto, el 73,4% de las familias relevadas afirman que los estudiantes disponen de los medios adecuados en el hogar para poder realizar las actividades virtuales, mientras que el 26,6% no cuenta con los medios necesarios para la virtualidad, como buen acceso a internet y dispositivos para trabajar desde casa”, apunta el documento.

Sin internet ni computadora en casa

Otro de los resultados obtenidos a partir de las respuestas de las familias señala que cuando los alumnos están en la casa el 47,6% destina entre dos y cuatro horas diarias a las actividades escolares y el 39%, menos de dos horas. Uno de cada diez le dedicó más de cuatro horas y apenas el 2,4% de los estudiantes no invierte tiempo en realizar tareas escolares en el hogar. “Estos datos de carácter exploratorio sugieren que un gran número de chicos destina menos tiempo a sus estudios en la modalidad virtual que en la presencial”, cita el documento, lo que suma un obstáculo más a la brecha de acceso a la tecnología. “Es un problema que debemos saldar para que los niños puedan acceder a la educación virtual. Una de cada cuatro familias no tiene acceso a internet ni computadora para estudiar desde casa, y sabemos que el año pasado las desigualdades educativas que ya teníamos se ampliaron mucho –señala Furman–. Este año las escuelas están trabajando en un formato híbrido, que combina la presencialidad con lo remoto, y en ese sentido estamos mejor. Pero la experiencia educativa que los chicos tienen los días en que no van a la escuela es de menor intensidad: en su mayoría es de menos de cuatro horas diarias”.

Para Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, con materiales impresos, WhatsApp o clases sincrónicas, el sistema educativo tiene dos grandes desafíos. “El primero es cómo lograr conectar con los intereses y motivaciones de los y las estudiantes para aprender. El segundo, cómo utilizar todos los recursos disponibles para ir dando devolución y retroalimentación a esos estudiantes. Sin este diálogo entre docentes, estudiantes y familias, la cosecha será muy magra”, plantea la pedagoga.

Los chicos, en la escuela

El 85,5% de las familias relevadas señaló que los estudiantes tuvieron educación remota durante 2020, mientras que el 14,5% dijo que no tuvo continuidad pedagógica. Al indagar sobre la experiencia educativa del año pasado, el 52,7% confesó que no estuvo conforme con respecto al aprendizaje, y consideraron que sus hijos aprendieron menos que cuando podían estar en el aula, cara a cara con sus maestros.

Tres de cada cuatro familias relevadas (74%) prefieren que, cuando pase la pandemia de Covid-19, la escolaridad vuelva a ser únicamente presencial. Solamente a una de cada cuatro familias le gustaría mantener un formato bimodal. Y es casi nulo el porcentaje que optó por una educación únicamente virtual (2%). “El inicio del ciclo lectivo 2021 habilitó a nivel nacional un ajustado período de presencialidad, que ha permitido transitar las primeras experiencias de lo que parece ir constituyéndose en una nueva modalidad educativa: la híbrida, que se configura de forma diversa, impregna las prácticas docentes, las experiencias de los estudiantes y también la organización de los hogares”, reflexiona María Cortelezzi, consultora de evaluación educativa.