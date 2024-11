Mensajes y acusaciones cruzadas entre Victoria Vannucci y Matías Garfunkel por violencia familiar

El empresario Matías Garfunkel compartió en su cuenta de X posteos en los que acusó a su exesposa Victoria Vannucci de maltratar a sus hijos. En respuesta, la actriz publicó en sus redes mensajes en los que afirmó que su expareja padece bipolaridad y adjuntó videos de él atacándola.

“Jamás me imaginé escribiendo algo semejante, pero a veces lo tenemos que hacer. No por mi bien, sino por el de Indiana y Napoleón [sus hijos]. Yo seré bipolar, pero jamás le levanté la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño. A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa pero hace otra. Digno de una mujer psicótica. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato, ella no. Todo su ser es una gran mentira”, expresó Garfunkel.

Luego siguió: “No se dejen engañar y menos por su único interés que es aparecer en Netflix. Que esto sirva como carta de despedida. Les pido perdón a mis hijos, a mi madre. Jamás le pegué ni ninguno de sus inventos, ella sí me cagó a palos delante de mis hijos. Hasta pronto. Digan lo que digan, esa es Victoria Vannucci: falsa, mentirosa, golpeadora de menores e hija de p...”.

Además, el empresario sumó mensajes alarmantes en los que se disculpó con sus hijos por “no poder cumplir con la promesa de cuidarlos de la madre que tienen” y dijo que los va a extrañar. También la acusó de maltratar a sus perros y desmintió que no cazara animales.

La pareja se separó en 2019 tras ocho años de matrimonio; sin embargo, Garfunkel sostuvo que estuvieron divorciados solo unos meses y volvieron a casarse el 15 de agosto en Las Vegas para la grabación de su serie para Netflix. En este sentido, afirmó también que el supuesto romance de Vannucci con el rapero 21 Savage es totalmente falso y que ella no lo conoce.

Por otra parte, la actriz acudió a su cuenta de Instagram para responder a las acusaciones de su exmarido y publicó un video del empresario gritándole. “Lamentablemente el padre de mis hijos quiso hacer esto público. Su psiquiatra y compañía pidieron que esté en un instituto psiquiátrico por abuso físico, mental y por manipulación de mis hijos. Siempre traté de que la verdad no saliera a la luz por vergüenza, pero el arreglo era claro: yo jamás hablaría mal de él frente a mis hijos y viceversa, pero él tiene una enfermedad: bipolaridad extrema, más borderline personality y osbsesive compolsive behavior. Por último, me siento orgullosa como madre y siento que que di todo de mí para ayudarlo y que mis hijos vean esas acciones para que el día de mañana piensen que jamás le solté la mano; me duele el corazón”.

Acto seguido, subió una grabación en la que Garfunkel la agrede físicamente y explicó: “Me tiró, me empujó, me pegó, me dijo ‘p...’ frente a mis hijos, me dijo que muera de cáncer como mi madre, y se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años. Necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos, como tampoco de mostrar los golpes. Traté, juro que me duele en el alma pero realmente traté”. También anticipó: “Por favor, sepan que dirá barbaridades por su estado mental”.

En otro video, Vannucci comentó que su exesposo habló con sus hijos para decirles que se suicidaría y que, por tal motivo, ellos la culpan a ella. “Evidentemente, la enfermedad puede más y el dolor de madre que siento no lo puedo explicar. Con los niños no se juega. No se jode ni se manipula de esta manera. Sigo sintiéndome la mujer más estúpida de la Tierra, con mi cadera hecha percha y mi mejilla hinchada. Callándome la boca todo este tiempo para recibir esto. Deseo que otras mujeres no cometan el mismo error”.

“Prendió fuego la cocina solo para que yo saliera de mi habitación, así me sigue pegando e insultando frente a lo más preciado que tengo: mis hijos. Tanto la policía como los investigadores lo están buscando con la patente en este momento para llevarlo al instituto psiquiátrico, el cual el se niega a atender el teléfono del sheriff como de la ayuda terapéutica. Sepan también que, en su enfermedad, va a tratar de manchar, mentir y herir a personas que nada tienen que ver, y que en este estado mental que está es muy peligroso. No puede manejar ya que pone en peligro vidas ajenas”, añadió.

Tras las publicaciones de Vannucci, Garfunkel volvió a dar su versión y contó que, tal como había dicho la chef, fue trasladado a un instituto psiquiátrico. “No solo me encontraron bien, sino que los episodios que ella relata tienen como mínimo un año, en el cual tomé la medicación y estoy estable”. Y, además, arremetió: “No puedo decir lo mismo de una mujer que empuja a un chico por las escaleras, le revolea el Ipad, le tira la Xbox. Debería estar lejos de menores”.

