Merlo: mataron a un joven de 22 años para robarle la moto

Alejo Ipuche, de 22 años, la víctima fatal del robo en Merlo.

Un joven de 22 años fue asesinado a balazos en la madrugada de ayer, cuando delincuentes quisieron robarle la moto en la que se movilizaba por la localidad de San Antonio de Padua, en el partido bonaerense de Merlo, y, tras una persecución y tiroteo, detuvieron a dos sospechosos.

Alejo Ipuche circulaba a bordo de su moto cuando, en el cruce de Rivadavia y Directorio, dos motochorros armados lo interceptaron, lo obligaron a bajarse de la moto y, uno de ellos, le disparó, informaron fuentes policiales y judiciales.

Según las fuentes, Ipuche murió en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas y los delincuentes no pudieron arrancar la moto de la víctima, por lo que huyeron en la que habían llegado.

Efectivos de la Comisaría 2° de Merlo arribaron a la escena del crimen tras un llamado al 911 y comenzaron a buscar cámaras de seguridad que hubiesen captado el momento del ataque.

Con esa información, los policías iniciaron un operativo cerrojo en la zona y observaron el paso de dos jóvenes en una moto de similares características a la usada por los asaltantes.

El personal comenzó una persecución en la que hubo un tiroteo hasta que detuvieron a los sospechosos, de 18 y 22 años, quienes fueron alojados ilesos en la seccional.

La causa fue caratulada por el fiscal Mario Ferrario, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Morón, como un "homicidio criminis causa", y los dos sospechosos serán indagados por ese delito que prevé prisión perpetua en las próximas horas.

"Hasta el último suspiro voy a pedir Justicia por mi hijo Alejo, porque él entregó todo y, como me dijo la Policía, lo fusilaron", expresó desconsolada Alejandra, en declaraciones al canal C5N.

La mujer aseguró que tanto ella como el padre de Alejo están "muertos en vida" y pidió a las autoridades que "resuelvan el caso", ya que "está en fojas cero".

"Le pido que el fiscal haga todo lo que tenga que hacer para que se resuelva el caso de mi hijo, le pido al presidente de la Nación y al gobernador que por favor escuchen, porque soy una madre y va a haber más madres a las que les van a seguir matando a sus hijos", añadió la mujer.

Jorge, un tío de la víctima, aseguró que su sobrino "no se resistió" al asalto y que, igual, lo mataron. "Entregó todo, levantó las manos y le pegaron dos tiros. No les importó la vida de mi sobrino", expresó y, como la madre de la víctima, pidió que el caso fuera esclarecido con los "verdaderos" autores: "No queremos que metan preso a cualquiera, no queremos que tapen lo que pasó con cualquier persona". De esta manera, dejó en claro que desconfía de que las dos personas detenidas sean las responsables de la muerte de su sobrino.

"No quiero que sea una estadística mi sobrino. Él había terminado sus estudios, estaba trabajando en un restaurante y hacía tres turnos y suplencias para poder comprarse la moto y ayudar a su familia", dijo Jorge,