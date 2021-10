Mi mamá es lo más grande

A veces discuto con mis hermanos acerca de los favoritos de papá y mamá. Está todo muy claro como en cualquier familia de argentinos con fuerte raigambre italiana.

La nena y el que siguió el consejo del padre, son los favoritos de papá. El hijo mayor es de mamá. No solo es un favoritismo, es estar identificado con la personalidad de mi madre solo que siendo varón.

Río fuerte como ella. Leo muchísimo como ella. Me enseñó, estudié francés porque ella me marcó que lo haga. Soy, creo o eso me han dicho, generoso y solidario, atento y servicial, y en mi trabajo, profesional y diligente por seguir el ejemplo de mi madre.

Me dijeron en casa, para bien sí, pero para mal también: “sos igual a tu madre”. Y yo, frente a todos ustedes, digo: por supuesto, y a mucha honra.

Mi madre es y ha sido mi guía. Hoy como padre quiero ser para mi hija, esa guía, ese faro, esa conducta ejemplar. Ese referente. Porque mi mamá merece eternizarse en su nieta que la va a recordar como yo evocó siempre a mi mamá. Gracias.