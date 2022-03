Durante mucho tiempo me inspiraron las mujeres que luchaban por puestos jerárquicos, las que lograban cargos importantes, las que estaban en los directorios de las grandes empresas. Y un día me convertí en gerente y me di cuenta de que las mujeres a las que hay que admirar están en una mujer amorosa que sostiene lo que le gusta: puede ser un trabajo y una pareja, puede ser un gato y una planta, puede ser su propia psiquis sana.

Admiro a las mujeres que son auténticas. Que se regocijan en su disfrute, que no tienen miedo en decir lo que piensan y en sufrir las consecuencias. En decirle en la cara a una pareja que no la quieren ver más, llorar y superarla pero no quedarse en una relación abusiva.

En ser madre, no soportar serlo un rato y encerrarse en el baño para que no la encuentren. En tener la valentía para decidir no ser madre y estar constantemente en la duda también, porque el peso de la sociedad se lo demanda.

Admiro a mis amigas, a mis familiares y a mis colegas que hacen lo que dicen y no se esconden bajo falsos estándares.

No admiro más a las board members. No me interesan.

Admiro a la mamá, a la amiga, a la que se tira a leer en la plaza. Admiro a la mujer libre, a la que lucha consigo misma todos los días por ser más libre a su manera.