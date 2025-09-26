Milei le ofreció a Israel colaborar para liberar a los 4 rehenes argentinos; Estudiantes, fuera de la Libertadores
Además, la pobreza bajó a 31,6%; autorizan a una firma española a realizar vuelos entre nuestro país y Europa; alerta por tormentas en 12 provincias. Estas son las noticias de la mañana del viernes 26 de septiembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Milei se reunió con Netanyahu y le ofreció colaboración para la liberación de los rehenes argentinos. Durante la reunión, que se prolongó por aproximadamente 45 minutos, el Presidente reiteró su firme compromiso de colaborar para liberar a los secuestrados por el grupo terrorista Hamás. De las 48 personas que siguen secuestradas en Gaza desde el ataque del 7 de octubre, 4 son argentinas: Eitan Horn, Ariel y David Cunio, y Lior Rudaeff.
- La pobreza fue de 31,6% en el primer semestre de 2025 y registró una baja fuerte. La cifra surge de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec: el Gobierno destacó que es el mejor dato de los últimos siete años. En el mismo periodo de 2024 había sido de 52,9%. Se trata de una baja del indicador de pobreza de 21,3 puntos porcentuales en un año.
- El Gobierno autorizó a volar en el país a una aerolínea española especializada en vuelos charter. Se trata de World2fly del grupo Iberostar, que opera en Colombia, Cuba, México y otros destinos del continente. La compañía recibió la aprobación de la autoridad aeronáutica tras presentar la solicitud, y operará vuelos entre distintos puntos de Europa y Argentina.
- Alerta por tormentas en 12 provincias. El avance de un frente frío provocará inestabilidad, tormentas eléctricas y acumulación de precipitaciones, acompañadas de vientos fuertes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Abarca Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Chubut, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y San Juan.
- Estudiantes no pudo con Flamengo y quedó fuera de la Libertadores. El Pincha ganó por 1 a 0 con gol de Gastón Benedetti por el partido de vuelta de cuartos de final, pero falló en la definición por penales y quedó eliminado de la Copa. Con este resultado, Flamengo accedió a semifinales y deberá enfrentarse con Racing, que sigue en carrera.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Ciudad: a nueve meses de su creación por ley, todavía no está disponible el boleto estudiantil universitario
- 2
Habló el papá de Brenda Del Castillo, una de las chicas halladas muertas: “Me enteré por los medios; esto es una red”
- 3
“Fallo inesperado”: ordenan pagar a dos hijos una cuota alimentaria a su madre que sufre de demencia
- 4
Cuatro claves para la longevidad saludable en las mujeres, según los expertos