Milei le ofreció a Israel colaborar para liberar a los 4 rehenes argentinos; Estudiantes, fuera de la Libertadores

Además, la pobreza bajó a 31,6%; autorizan a una firma española a realizar vuelos entre nuestro país y Europa; alerta por tormentas en 12 provincias. Estas son las noticias de la mañana del viernes 26 de septiembre de 2025

Javier Milei y Benjamin Netanyahu
Javier Milei y Benjamin Netanyahu

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

