Milei convoca a los gobernadores para mañana; el escrutinio definitivo podría cambiar el resultado en 8 provincias

Además, el huracán Melissa llegó a Cuba; más de 60 muertos en Río de Janeiro por un operativo policial; Racing va por la hazaña hoy contra Flamengo. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 29 de octubre de 2025

Tras las elecciones, Javier Milei convocó a los gobernadores para mañana y se pone al frente de una mesa de diálogo
Tras las elecciones, Javier Milei convocó a los gobernadores para mañana y se pone al frente de una mesa de diálogoLUIS ROBAYO - AFP

