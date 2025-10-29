Milei convoca a los gobernadores para mañana; el escrutinio definitivo podría cambiar el resultado en 8 provincias
Además, el huracán Melissa llegó a Cuba; más de 60 muertos en Río de Janeiro por un operativo policial; Racing va por la hazaña hoy contra Flamengo. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 29 de octubre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Milei convoca a los gobernadores para mañana y se pone al frente de una mesa de diálogo. Además del Presidente, van al participar el Ministro de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán. En la agenda se van a incluir las reformas laborales tributarias. La expectativa es que al menos 17 mandatarios van al estar presentes en la reunión.
- El escrutinio definitivo podría cambiar el resultado en varias provincias. Ocho provincias esperan los resultados, ya que podría cambiar el reparto de las bancas en el Congreso y en algunos casos la alianza o partido ganador. Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Santa Fe, Río Negro y Buenos Aires, expectantes por el conteo final.
- El huracán Melissa tocó tierra en Cuba después de su paso devastador por Jamaica. Pese a que bajó su intensidad a la categoría 3, el centro nacional de huracanes estadounidense lo calificó como extremadamente peligroso. El fenómeno había llegado a Jamaica como huracán de categoría 5 y las autoridades jamaiquinas declararon que la isla es una zona de desastre por el riesgo continuo de inundaciones y deslizamientos de tierra.
- Más de 60 muertos en Río de Janeiro en un megaoperativo contra la banda criminal Comando Vermelho. Más de 2500 agentes de la policía participaron en un despliegue para frenar la expansión de la principal organización criminal del estado. Según el gobierno carioca, se trató del mayor operativo policial de su historia: 81 personas fueron arrestadas y se incautaron más de 70 fusiles durante el despliegue policial.
- Racing va por la vuelta en la semifinal de la Libertadores. El equipo de Gustavo Costas se juega todo ante Flamengo, después de perder en Brasil en el partido de ida 1 a 0. En el encuentro de esta noche, desde las 21,30 en Avellaneda, la Academia buscará dar vuelta el resultado para llegar a la final del torneo.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Once niños con sordera incurable vuelven a oír gracias a la terapia génica
- 2
“Ya casi no elegimos”: ¿Resetear nuestro algoritmo? El desafío de recuperar el control sobre los contenidos de los feeds
- 3
Otro incidente en la línea Urquiza: demoras y evacuación por la presencia de humo en una de las formaciones
- 4
“Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística