Milei descartó cambios en el gabinete, pero reflotó una mesa política nacional; hoy juega la Selección ante Ecuador
Estas son las noticias de la mañana del 9 de septiembre de 2025
LA NACION
- Milei descartó cambios en el gabinete, pero reflotó una mesa política nacional y otra con la convocatoria a los gobernadores. Por ahora no habrá salida de funcionarios. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, quedó encargado de llamar a los mandatarios provinciales para avanzar en el diálogo con las provincias. Además, mañana el mandatario volverá a reunir a su gabinete en pleno.
- La oposición en Diputados espera que asistan funcionarios del Gobierno a la comisión investigadora del caso $LIBRA. Fueron convocados para esta tarde las primeras cuatro personas para brindar declaración testimonial, informó el diputado Maximiliano Ferraro, titular de la comisión. Además, la comisión envió un cuestionario para que responda por escrito el presidente Milei sobre su rol en la cripto.
- A la espera del dato de inflación del Indec se publicó la inflación porteña de agosto. Mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos dará al conocer el IPC del octavo mes del año: las consultoras calculan que fue de entre 1,8 y 2,4%. En territorio porteño, la suba fue de 1,6% y acumula 20% en lo que va del 2025.
- La selección argentina ya está en Ecuador y se prepara para el último partido de Eliminatorias. La albiceleste llegó a Guayaquil y se enfoca en el encuentro de esta noche. Con la clasificación al Mundial ya asegurada, se espera que Scaloni haga varias modificaciones con respecto a la formación que jugó contra Venezuela en el Monumental.
- Nicolás Maduro volvió a adelantar el inicio de la Navidad en Venezuela. El presidente venezolano decretó que los festejos van al comenzar el 1ro de octubre, al igual que el año pasado. “Nadie ni nada en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad y el derecho a la alegría“, dijo el mandatario, al realizar el anuncio durante el programa que conduce en la televisión de su país.
