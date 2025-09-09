LA NACION

Milei descartó cambios en el gabinete, pero reflotó una mesa política nacional; hoy juega la Selección ante Ecuador

Además, avanza la comisión en Diputados del caso $LIBRA; la inflación porteña fue del 1,6%; la Navidad llega a Venezuela el 1ro de octubre. Estas son las noticias de la mañana del 9 de septiembre de 2025

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Argentina se cruza hoy con Ecuador camino al Mundial
Argentina se cruza hoy con Ecuador camino al MundialSantiago Filipuzzi

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. La historia del estudiante de Lanús que fue elegido entre los 10 mejores del mundo
    1

    La historia del adolescente de Lanús que fue elegido entre los 10 mejores estudiantes del mundo

  2. Rige una alerta por vientos fuertes y lluvias para este martes
    2

    Hay alertas naranjas y amarillas por nevadas, lluvias y viento Zonda para este martes 9 de septiembre: las provincias afectadas

  3. El distrito donde resistió el mileísmo y el colegio bilingüe que irrumpió como el epicentro violeta
    3

    El distrito de zona norte donde resistió el mileísmo y el colegio bilingüe que irrumpió como el epicentro violeta

  4. Las terapias psiquiátricas que podrían ayudar a la curación del cerebro después de un ACV
    4

    Apuesta de la ciencia: las terapias psiquiátricas que podrían ayudar a la curación del cerebro después de un ACV

Cargando banners ...