Milei insistió en que el país pagará los vencimientos de deuda en enero; nacieron trigemelas en Trelew
Además, Donald Trump asegura que la paz entre Ucrania y Rusia está cerca; Israel estrenó un nuevo sistema de defensa con rayos láser; Franco Colapinto conservará el número 43
- Milei insistió en que el país va a asumir los vencimientos de deuda en enero. “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas” dijo el Presidente, quien adelantó que el Ministro de Economía trabaja en la instrumentación de los pagos por más de 4000 millones de dólares. Durante todo el 2026 Argentina deberá afrontar vencimientos por más de 12.000 millones de dólares.
- Nacieron trigemelas en Chubut. Las bebas, que están en buen estado de salud, nacieron en Navidad en el hospital de Trelew, y son genéticamente idénticas producto de un embarazo monocorial triamniótico, una condición que se da en uno entre millones de nacimientos, según los especialistas. Se trata del segundo caso documentado en la provincia.
- Donald Trump asegura que Rusia y Ucrania están “más cerca que nunca” de la paz. Fue tras la reunión que mantuvo con su par ucraniano Volodímir Zelenski en Mar-a-lago, Florida. “Las negociaciones avanzaron de forma significativa”, dijo el mandatario, que de todas formas reconoció que persisten temas espinosos en las conversaciones, como las diferencias sobre el futuro del Dombás.
- Israel presentó el primer escudo láser operativo capaz de interceptar misiles y drones. Se llama “Rayo de hierro”. El Ministerio de Defensa indicó que la tecnología láser permite alcanzar los blancos casi instantáneamente y enfrentar múltiples ataques simultáneos. Además de la precisión en la intercepción de proyectiles, tiene costos operativos muy inferiores frente a sistemas tradicionales.
- Se confirmó el número que va a usar Franco Colapinto en la próxima temporada de F1, la máxima categoría del automovilismo. Anunció que el argentino seguirá conservando el dorsal número “43”. De esta manera, Colapinto comenzará el 2026 con el mismo número con el que debutó en 2024, pero ahora como piloto titular de Alpine.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
