"Mis compañeros volaban ensangrentados; mi corazón quedó en ese micro"

Camila, una de las chicas que viajaba en el ómnibus, abraza a su madre Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

María José Lucesole 28 de noviembre de 2019

LEZAMA.- Camila abraza a Belén, su madre. Las palabras fluyen muy lento, aún está aturdida. Estuvo en el ómnibus que esta mañana volcó en la ruta 2. "Más que un viaje de egresados fue una pesadilla de egresados. Tuve mucho miedo. Mis compañeros volaban ensangrentados", relató a LA NACION.

Belén llegó a buscarla al hospital de Lezama. Se abrazaron por un largo rato antes de que la niña pudiera hablar: "Nunca más me subo a un micro de larga distancia. Mi corazón quedó en ese micro. Mis sueños también", dijo.

Belén y Camila están de la mano en el hospital Francisco Quijano a solo pocos metros del lugar del accidente. "Cuando intentaba salir del micro vi a una profesora tirada en el piso. Mi corazón se detuvo", relató la chica, de 12 años.

Camila es una de las sobrevivientes que solo resultó con heridas leves. Una fisura. "Siento felicidad por ella que está bien. Y tristeza por los otros nenes", relató su madre, que viajó desde Benavidez, en el partido de Tigre, cuando se enteró que el colectivo a donde había subido su hija, hoy a las 3.30 de la madrugada, había volcado.

"Vivimos un montón de angustia. Desesperación", dijo la madre. "Muy feo", sumó Camila.

En el mismo colectivo también iba Bruno. "Me dio mucho miedo. Ya no voy a conocer el mar", se lamentó el niño que fue dado de alta del mismo hospital. "Me había quedado dormido y cuando me desperté estábamos cayendo", relató.

Para Ciro Martínez la experiencia también fue traumática. El niño, que es abanderado de sexto grado, se despertó sin poder hablar. Solo lloraba. Desconsolado.