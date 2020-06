El lugar donde estaba la vivienda en Misiones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2020 • 15:13

Un joven y su familia, su pareja y un recién nacido, dejaron San Vicente, Misiones , para ir a trabajar a Buenos Aires. La experiencia laboral fue frustrada por la cuarentena por coronavirus y su situación solo empeoró cuando pudieron volver: su casa no estaba más. Al menos es su versión de los hechos.

Según ellos, la sorpresa fue grande cuando el viernes llegaron a lo que era su hogar y solo quedaba el terreno vació. No estaba la casa, ni los muebles, ni todos los electrodomésticos. Sin embargo, la policía comprobó que el joven había puesto en venta la casa antes de su viaje. Por eso no descartan que todo se trate de una falsa denuncia con la intención de recuperar sus objetos.

Se trata de Alexis de Matos , quien dijo ser el dueño de la casa. "Volví de Buenos Aires con mi pareja y con mi hijo. Yo me fui por trabajo el 13 de febrero. Hasta que empezó la cuarentena y ya no pude trabajar más. Finalmente con mi familia pudimos viajar el jueves y cuando llego a Misiones, fuimos a nuestra casa y me robaron todo lo que yo tenía", dice, citado por Misiones Online.

En la denuncia que hizo De Matos detalló que, además de las paredes y el piso de madera, "los ladrones" se llevaron el techo, las aberturas y los muebles que habían quedado adentro. Pero todo contrastaba con el relato de los vecinos, quienes llegaron a la conclusión de que la casa fue desarmada en dos días y transportada en un camión.

Si bien pudo recuperar todas sus pertenencias, recibió una denuncia por estafa de la persona que se llevó su vivienda, porque asegura haberle comprado de buena fe. La policía de Misiones confirmó que un hombre denunció a De Matos. En su descargo aseguró que se enteró de la acusación de robo y que asegura que adquirió la vivienda después de acordar un precio con el joven.

La policía ubicó a Juan Trindades , de 18 años, quien habría comprado la casa en febrero por la suma de $15.000, de los cuales habría abonado $10.000. La cuestión es que la transacción se habría hecho de palabra y sin papeles.

"Hay acusaciones cruzadas y ahora es la Justicia quien debe determinar qué pasó", dijo uno de los investigadores que trabaja en el caso.