Murieron cuatro hinchas de River que viajaban a ver el partido contra Colón

Cuatro personas murieron hoy a la mañana, entre ellas un menor, en un choque registrado en ruta 4, a la altura del kilómetro 20, en jurisdicción de Nelson, provincia de Santa Fe.

El choque se dio entre un auto Renault Kangoo y un camión de la firma Noelma que transporta pollos. En el auto viajaban las cuatro víctimas y una mujer, que fue trasladada en estado grave al Hospital José María Cullen, según indicó el medio local Santa Fe 24.

Las víctimas son de Buenos Aires y, según fuentes consultadas por el medio local, viajaban desde Florencio Varela hacia Santiago del Estero para ver la final entre Colón y River. Eran hinchas de River.

El camionero resultó ileso y dijo que el conductor de la Kangoo “mordió la banquina, perdió el control del volante y se cruzó de carril”.

“Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”, dijo.

Por su parte, Ramón Leiva, presidente comunal de Nelson, indicó: “Las personas fallecidas son oriundas de Florencio Varela. El camión lo impactó de lleno en cercanías de la curva”.

En tanto, según el medio local El Liberal, una vecina lamentó: “Me acerqué y estaban todos muertos. La mujer que estaba viva hasta ese momento pedía por su bebé. Pero luego se prendió fuego la camioneta”.

Por el accidente arribaron al sitio Bomberos de Laguna Paiva y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que llevaron adelante las tareas de rigor correspondientes. También llegó al lugar personal policial de prevención para realizar las tareas de corte y desvío del tránsito.