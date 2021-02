Murió Jack Palladino, el “Sherlock Holmes” norteamericano, luego de una brutal golpiza

Hace unos días, el detective Jack Palladino salió a fotografiar a un grupo de jóvenes armados que estaban causando un escándalo en las puertas de su domicilio en San Francisco. Pudo captar algunas imágenes hasta que los adolescentes se dieron cuenta y quisieron robarle la cámara, algo que Palladino no permitió a pesar de sus 71 años.

El detective se enfrentó a los jóvenes y recibió brutal paliza que lo envió al hospital en estado vegetativo. Ni su familia ni los médicos que lo trataban eran optimistas sobre su evolución y, a las pocas horas, murió a causa de los golpes recibidos.

Palladino estaba a punto de retirarse luego de estar 40 años al frente de la agencia de detectives privados Palladino & Sutherland, que fundó junto a su mujer Sandra y que se especializó en la preparación para juicios de testigos y pruebas en litigios de alto impacto Pexels

Las fotos que pudo tomar momentos antes del asalto fueron la pista principal para que las autoridades policiales detuvieran el domingo pasado a sus agresores, dos jóvenes de 24 y 23 años.

Palladino fue uno de los detectives con mejor reputación de Estados Unidos. Lo apodaban “Sherlock Holmes” y se hizo famoso por investigar una gran cantidad de casos de políticos y de celebridades. La primera victoria contra la industria tabacalera en un tribunal norteamericano fue suya. Consiguió un acuerdo de 240 millones de dólares al ganar una demanda por la manipulación de cigarrillos para incrementar la adicción de los consumidores. Ese caso fue llevado al cine en 1999 con el título de El informante. La película fue protagonizada por Al Pacino y Russell Crowe, con quienes Palladino compartió rodaje ya que se interpretó a sí mismo.

Entre sus clientes políticos más ilustres se encontraba Bill Clinton, quien lo contrató en 1992, cuando era gobernador de Arkansas, para desacreditar a las numerosas mujeres que aseguraban haber tenido sexo con él. Según revelaron las auditorías de su comité electoral, durante años le pagó 120.000 dólares. En un artículo publicado en The New Yorker, apodaron a Palladino “la entrepierna del presidente”. En 1994, Courtney Love le pidió que calmara a los periodistas que investigaban si ella había participado en la muerte de su esposo, la estrella de rock Kurt Cobain.

En uno de sus últimos encargos, tuvo la difícil tarea de vigilar a las víctimas y a los periodistas que investigaban el escándalo de Harvey Weinstein y garantizar su silencio.

Palladino solía vestir trajes llamativos y se consideraba un detective extravagante y agresivo en su trabajo. En una entrevista a la revista People aseguró que llegó a sus clientes por “ser descarado”. La misma cualidad que lo ayudó para enamorar a su pareja, Sandra, en una operación encubierta, donde ambos participaban haciéndose pasar por presos de una cárcel en Long Island.

A Palladino no le importaba reconocer que no vivía para nada más que para su profesión de detective. En sus charlas con jóvenes en diferentes seminarios universitarios revelaba una regla infalible. “Hay que conocer muy bien al testigo antes de ir a verlo”, decía. Y aunque reconocía haber sobrepasado varios límites, no se le pudo encontrar nada ilegal o poco ético.

