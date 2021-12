Navidad: dónde se puede estacionar y qué transportes funcionarán en la Ciudad

En el marco de la celebración de los feriados por Nochebuena y Navidad, el gobierno porteño informó cómo será el cronograma de servicios públicos para este viernes 24 y sábado 25 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. El detallado esquema incluye también la operación para centros de vacunación y testeos de coronavirus.

Según precisaron autoridades, durante todo el fin de semana estarán en funcionamiento las guardias y el SAME. Por su parte, las Unidades Febriles de Emergencia (UFU) y los centros de testeos (estos solo habilitado a usuarios con turno previo) abren de 8 a 14 este viernes y de 14 a 19 el sábado 25. Las sedes DetectAR funcionan con atención específica hoy, mientras que mañana permanecen cerrados.

Centros de testeo y vacunación

Viernes 24 de diciembre:

Centros de Testeo:

20 Unidades Febriles de Urgencia (UFUs): abrirán de 8 a 14 horas

abrirán de 7 grandes centros (La Rural Vehicular, Peatonal y Peatonal Sarmiento; Parque los Andes; Parque Chacabuco; Villa Devoto; y Costa Salguero Vehicular): estarán abiertos de 8 a 14 horas y atenderán con turno previo

estarán abiertos de DetectAR: funcionarán de 9 a 12 horas los dispositivos ubicados en el Centro de Día para Adultos Mayores Nº 7 - El Amanecer (Combate de los Pozos 1260); la Dirección de Higiene Urbana (Tandil 2630); la Casa Virrey Liniers (Venezuela 469) y Nueva Comunidad Israelita (Arcos 2319).

Centros de Vacunación: abrirán de 8 a 12 horas los vacunatorios ubicados en Parque Roca, Club San Lorenzo, Centro Islámico y Casa del Historiador. Atenderán con turno previo.

El centro de testeo en La Rural Alberto Raggio - GCBA

Sábado 25 de diciembre

Centros de Testeo:

20 UFUs: abrirán de 14 a 20 horas .

abrirán de . 7 grandes centros (La Rural Vehicular, Peatonal y Peatonal Sarmiento; Parque los Andes; Parque Chacabuco; Villa Devoto; y Costa Salguero Vehicular): estarán abiertos de 14 a 20 horas y atenderán con turno previo.

estarán abiertos de y atenderán con turno previo. DetectAR: cerrados.

Centros de Vacunación: cerrados.

Domingo 26 de diciembre

Centros de Testeo:

20 Unidades Febriles de Urgencia (UFUs): abrirán de 8 a 20 horas .

abrirán de . 7 grandes centros (La Rural Vehicular, Peatonal y Peatonal Sarmiento; Parque los Andes; Parque Chacabuco; Villa Devoto; y Costa Salguero Vehicular): estarán abiertos de 8 a 20 horas y atenderán con turno previo.

estarán abiertos de y atenderán con turno previo. DetectAR: funcionarán de 9 a 14.30 horas los dispositivos ubicados en el Centro de Día para Adultos Mayores Nº 7 - El Amanecer (Combate de los Pozos 1260); la Dirección de Higiene Urbana (Tandil 2630); la Casa Virrey Liniers (Venezuela 469); el Parque Sarmiento (Andonaegui 3851); y Nueva Comunidad Israelita (Arcos 2319).

Centros de Vacunación: funcionamiento normal de 9 a 17 horas de los centros dispuestos para los fines de semana. Atenderán con turno previo.

Estacionamiento

Estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido hacerlo las 24 horas. El estacionamiento medido tendrá vigencia el viernes 24, pero no la tendrá el sábado 25. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.

Subtes y premetro

El viernes 24 el servicio funcionará con horario de 6 a 21.30, según corresponda el horario del último tren de cada línea; consultar horario en https://emova.com.ar/index.php/horarios-del-servicio/. El 25 el servicio funcionará con horario de domingo/feriado, es decir de 8 a 22 horas según corresponda el horario del último tren de cada línea.

Ecobici

El viernes 24 los usuarios tendrán tres opciones principales:

1) Gratis - Básico (sólo para residentes): cuatro viajes gratis por día de hasta 30 minutos de lunes a viernes (con penalidad por exceso de uso)

2) Intensivo (sólo para residentes): Mensual: $700 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos de lunes a domingo. Anual: $6.000 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos al día de lunes a domingo

3) Turista (sólo para turistas extranjeros): Diario: $900 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos todos los días. Mensual $3.500 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos todos los días.

El viaje único cotiza unos 70 pesos en la Ecobici de la Ciudad

El sábado 25, los usuarios tendrán las siguientes opciones:

1) Viaje único: $70 - 1 viaje por día de hasta 30 minutos sábado o domingo

2) Fin de semana: $300 - 4 viajes por día de hasta 60 minutos sábado y domingo

3) Feriado: $150 - 4 viajes por día de hasta 60 minutos feriados

4) Intensivo (sólo para residentes): Mensual: $700 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos de lunes a domingo. Anual: $6.000 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos al día de lunes a domingo

5) Turístico (sólo para turistas extranjeros): Diario: $900 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos todos los días. Mensual $3.500 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos todos los días.

Peajes

Los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 horas sentido Provincia, y de 17 a 21 horas sentido Centro.

Cómo será el cobro durante las fiestas para quienes no cuenten con TelePASE: el 24 habrá personal en las cabinas amarillas para cobrar en efectivo hasta las 20 horas. Luego se cobrará por lectura de patente. El 25 la atención para el cobro en efectivo (cabinas amarillas) comenzará a las 7 horas.

Registro de licencias para conducir, sede Roca

Cerrada

Pista de aprendizaje

Cerrada

Verificación Técnica Vehicular

Las siete plantas permanecerán cerradas

Dirección General de Infracciones

Cerrada

Parques

Reserva Ecológica: cerrada

Jardín Botánico: cerrado

Ecoparque: cerrado

Costanera Sur: cerrada

Museos

Cerrados

Bibliotecas públicas

Cerradas

Teatros dependientes del GCBA

Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado

Centro Cultural San Martín: cerrado

Centro Cultural 25 de Mayo: cerrado

Centro Cultural Recoleta: cerrado

Teatro Colón: cerrado

Usina del Arte: cerrada

Cementerios

Las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán el viernes 24 en el horario de 9 a 12 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 11 e iniciándose la última inhumación a las 11.30. En tanto, el sábado 25 se realizarán en el horario de 9 a 12 horas, a depósito de Chacarita.

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas

Cerradas

Sedes comunales

Cerradas

Registro Civil

Permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 9 a 12

Recolección de residuos

El viernes 24 no habrá recolección de basura (sí la habrá el sábado 25 a la noche). Se solicita no sacarla durante ese día para que no se acumule en los contenedores. A su vez, tampoco habrá recolección de reciclables el viernes 24 y el sábado 25, y las ferias no recibirán orgánicos el 25.