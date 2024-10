“Necesitamos implementar reformas”: el reclamo de familiares de personas con problemas de salud mental

Escuchar

Familiares de personas con problemas de salud mental y profesionales participan esta tarde en un “Gran Abrazo Nacional” por el Día Mundial de la Salud Mental en la Plaza de Mayo. En encuentro empezó a las 16 y está organizado por la Asociación Civil La Madre Marcha.

“Necesitamos que se abra el debate para implementar reformas en la Ley Nacional de Salud Mental”, anticiparon a horas del encuentro las cofundadoras de la ONG, Marina Charpentier y Stella Maurig.

Durante el acto, la oradora será la periodista María Julia Oliván y la presentación estará a cargo del actor Gastón Pauls. Recibirán alimentos no perecederos para el merendero “Amor y Milagros”.

“Hay que poner la ley en el año 2024 porque quedó vieja”, había planteado Charpentier ya en enero pasado durante el plenario de comisiones que trataba en el Congreso de la Nación el proyecto ómnibus que el gobierno de Javier Milei había enviado a los legisladores.

Con Maurig, a la par, no solo insistieron en la necesidad de implementar campañas de educación y prevención, además de contar con hospitales especializados en salud mental y adicciones, dada la dificultad para las familias de encontrar lugares de tratamiento y seguimiento sin los altos costos que deben abonar en centros privados. “Esta ley [por la de salud mental] está hecha para pacientes con dinero, que pueden pagar sus tratamientos –continuó Charpentier–. No estamos en contra de la norma, pero hay que mejorarla.”

En los dos últimos años, ambas mujeres alzaron la voz para alertar que “la situación es crítica” y reclamar a las autoridades nacionales que se declare la emergencia en adicciones y salud mental en todo el país. Con otras madres, se movilizaron al Congreso, luego de que no les atendieran pedidos de reuniones con los legisladores, y al Palacio de Justicia, frente a la Plaza Lavalle, en el centro porteño. Ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, también resumieron los cambios con los que la ley se adaptaría a las necesidades de la población y mejoraría la eficiencia del Estado en la respuesta sanitaria

Son básicamente tres los artículos que desde La Madre Marcha piden actualizar. Se refieren, por un lado, a la excepcionalidad que se exige para las internaciones involuntarias y los requisitos que se le imponen a las familias, que son de difícil o imposible cumplimiento, sobre todo durante una situación de emergencia o una crisis.

Está, también, la imposibilidad de abrir hospitales solo para salud mental y adicciones con la falta de lugares especializados y debidamente supervisados para la atención y el tratamiento, entre otros puntos.

A la vez, señalan que no se cumple la asignación presupuestaria del 10% que manda la norma.

“La ley es muy buena, pero es teórica”, suelen decir Charpentier y Maurig. “La ley defenderá los derechos humanos, pero ¿qué derecho humano tiene hoy el paciente?”, agregan.

El proyecto de ley ómnibus que el Gobierno había enviado al Congreso planteaba cambios en ocho de los más de 40 artículos de la Ley N°26.657, entre los que figuraban los puntos más debatidos y resistidos de la norma, como las internaciones involuntarias, la existencia o creación de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión (OR). Pero esa propuesta no prosperó y diputados se comprometieron a debatirlo desde la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, lo que aún no sucedió.

