"No me alquilaron un departamento por ser trolo, ¿ustedes bien?", comienza el relato de Alexis Bianchi en Twitter, que luego se volvió viral. El joven se encontró con una respuesta homofóbica mientras intentaba alquilar un departamento en Mar del Plata por una semana.

Según trascendió, el plan de Alexis era ir a pasar unos días, del 17 al 24 de diciembre, a la ciudad balnearia con un amigo. La búsqueda de hospedaje venía bien hasta que el dueño de un departamento comenzó con un interrogatorio que llamó la atención.

Después de contarle detalles administrativos sobre el alquiler, el dueño le preguntó cuántos inquilinos iban a ser. "Nosotros dos nomás", contestó Alexis que ya había dicho que consultaba con su compañero si estaba de acuerdo con alquilar ese lugar. "¿Son pareja?", cuestionó extrañamente el dueño.

El joven aclaró que eran amigos y, sin embargo, el propietario, del cual Alexis no quiso hacer trascender el nombre porque podría afectar su negocio y a su familia, preguntó acerca de la orientación sexual de los jóvenes. "No alquilo a gays, chau", concluyó tras la respuesta sincera de Alexis.

Y no quedó todo ahí. La frase final fue el argumento por el cual se negaba a alquilar el departamento según la orientación sexual: "Es que mis hijos chiquitos viven al lado de la casa".

Luego de contar lo sucedido, Alexis posteó unas reflexiones. "Hay que parar con la discriminación y el odio, preocuparse por la vida de uno y no lo que hacen los demás", dijo, y agregó que sentía una mezcla de odio y tristeza.

"Tomé la decisión de no hacer la denuncia. Esta vez no. No por el señor, sino por los hijxs, viven de esto. Entiendo el asco y odio que genera, pero el escrache no siempre es la mejor solución. No odiemos, respondamos con la tolerancia que a ellos le falta", añadió. Y también contó que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se puso en contacto con él.

