Dámaris Derotier, de 49 años, llegó al colegio William Shakespeare, en Temperley, con ánimos de votar en las PASO 2019. Pasó al cuarto oscuro y ahí se encontró con una sorpresa. El partido al que ella quiere votar no tiene boletas y, ante el reclamo, la presidenta de mesa le dijo que entonces votara en blanco o no vote. "Hasta que no traigan boletas, yo no me voy", dice Derotier, con bronca. Aún continuaba en el colegio esperando las boletas.

"No hay boletas y no pararon el sufragio. La gente sigue entrando pero no hay boletas del partido que quiero votar. De 17 boletas hay solo 14. Hay dos fiscales que fueron a buscar a otros colegios y tampoco había boletas", relató, y luego completó. "Dicen que es responsabilidad del partido, que no tiene fiscales, pero hay otra fiscal que me dijo que por más que mi partido no tenga fiscales, el gobierno tiene que proveer la lista de los que estén en la lista de candidatos. Ahora mi esposo viene en remise a traer boletas desde otro colegio".

"La presidenta de mesa me dijo no votes o votá en blanco. Estoy acá esperando. Los comicios siguen igual aunque faltan boletas de algunos partidos. Llamaron al Correo Argentino y tampoco había más boletas. Le sugiero a la gente que lleve las boletas desde la casa porque se han robado las boletas", agregó.