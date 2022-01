“No quiero buscar la paz en mi suicidio”: el desgarrador relato de una joven que denunció a un hombre por golpes y amenazas

“No quiero terminar buscando la paz en un suicidio, por eso pido ayuda”, escribió en sus redes sociales Josefina Azcurra, una joven que vive en La Rioja. Allí relató la pesadilla que vive desde que conoce a Carlos Iván Lobos. La chica, de 22 años, afirma que fue golpeada y amenazada de muerte por él y que, tras denunciarlo, soporta que la Justicia le asignara prisión domiciliaria.

Josefina, en su mensaje, hace referencia al caso de Paula Martínez, la chica de 23 años que el domingo 26 de diciembre apareció muerta, colgada en su casa de Florencio Varela, y que en 2016 fue violada por diez hombres que luego de ser detenidos continuaron hostigándola. En marzo de 2022 estaba previsto el inicio del juicio a los diez acusados, uno de los cuales sigue prófugo, Mauro Nair Goncalvez; por esto, su familia tiene dudas de que haya sido un suicidio.

La historia que sufrió Josefina también es de violencia de género. Carlos Lobos fue su primer novio, lo conoció a los 17 años, en agosto de 2016, cuando él tenía 25. La relación duró unos pocos meses. Terminó cuando ella se enteró que él tenía una relación paralela e incluso una hija. Entonces le pidió terminar con el vínculo, pero el hombre se negó.

Cinco años después, Josefina contó que el hombre comenzó a hostigarla, a manipularla, a golpearla, que la amenazó de muerte, que intentó atropellarla con una moto causándole heridas graves. Que logró alejarla de sus amigos y su familia. Para volver a tener relaciones sexuales con ella, la amenazó con publicar los videos íntimos que había filmado cuando eran novios. Sin embargo Josefina se negó, lo que acrecentó la violencia.

Luego de la última agresión, cuando él la atacó con un cuchillo, en julio de 2021, Josefina hizo la denuncia en la Justicia y Carlos fue detenido en la Alcaldía de La Rioja. No obstante, semanas después, le otorgaron la prisión domiciliaria por 60 días con el argumento de que había sido operado de un brazo y debía cuidar su salud. Esto hizo que ella decidiera compartir su historia en las redes sociales, mostrando su enojo por la decisión.

“Él no es apto para estar ni en su propia casa, tiene roto el antebrazo, no las piernas”, escribió en un posteo desde su cuenta de Instagram para hacer pública la pesadilla que vive.

“Golpeador de mujeres, manipulador, conociste mi parte más débil, pero no tenés idea de, cuando me propongo luchar por algo, lo que soy (…) Me costó horrores hablar, me costaron muchas lágrimas, no voy a dejar que lo suelten. Carlos Iván Lobos no te merecés más que la cárcel ¿Te gusta pegarle a las mujeres? Bancate las consecuencias. Me niego totalmente a que le den esa prisión domiciliaria”, escribió junto a las fotos de las heridas que el hombre le causó y por las cuales fue apresado.

Además, publicó las amenazas que recibía. “Vos mandás, yo te cago matando”, es una de las frases de Lobos desde los chats de WhatsApp que la joven publicó.

Agresiones en aumento

En julio de 2021 Lobos la tiró de la moto y ella debió ser hospitalizada. “Me quiso clavar las llaves de la moto en el cuello y me cortó”, escribió Josefina en su posteo junto con las fotos de las heridas que le provocó la agresión.

Cuando acudió a la Justicia, se dio cuenta de que no era la única víctima de Lobos. “Tenía otras tres denuncias por violencia de género, todas de distintas mujeres”, contó a TN. Fue entonces que la Justicia le otorgó una restricción perimetral, pero el hombre no la respetó y fue a su departamento. La volvió a amenazar, la golpeó y le apoyó un cuchillo en la garganta.

“En ese momento justo recibo la llamada de su papá, que se llama igual que él, y me comienza a preguntar si yo necesitaba atención médica, si estaba bien. Entonces Carlos me amenazaba con el cuchillo para que yo no le dijera al padre que él estaba ahí”, contó. “Su familia cubre su violencia, están al tanto de todo”, afirmó Josefina.

Hoy, tras ese hecho, Lobos está imputado por los delitos de amenazas y lesiones y por “razones de salud” la jueza de Instrucción Gisela Flamini le dio la detención domiciliaria.

Josefina, quien se encuentra ahora fuera del país por trabajo, teme que al regresar a La Rioja Lobos vuelva a intentar agredirla, por lo que pide a la Justicia que tenga prisión hasta que comience el juicio en su contra.