2 de abril de 2020

"Yo no voy a pagar. Perdón al resto, sé que indirectamente los puedo perjudicar, pero no tengo la plata", se disculpó un padre en el chat del colegio al que manda a su hijo, en Belgrano. En segundos llegó la respuesta: "Y digo yo, no hay un montón de servicios como la luz, gas, teléfono, librería, transporte, alquiler de campo de deportes y otros tantos que no se me ocurren ahora, que el colegio no va a tener que pagar este mes. Porque no vi que la cuota bajara con respecto al mes pasado", cuestionó otro.

La conversación, otro de los efectos del coronavirus , se encendió en el grupo de WhatsApp anoche, luego de que se conociera la noticia de que no habría una rebaja generalizada en las cuotas de los colegios privados, como se decidió en la reunión virtual que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta , mantuvo ayer con todas las cámaras que agrupan a los colegios privados del país.

La confesión de ese padre que compartió su decisión en el chat no sorprende. Ayer, los dirigentes que participaron de la videoconferencia con Trotta coincidieron en algo: el 50 % de las familias todavía no pagó la cuota de marzo , y estiman que en abril la cosa puede ser peor. Según estiman las fuentes del sector, el panorama para el mes próximo es poco alentador. "Si en marzo los colegios percibieron el 50% del cobro del arancel, en abril la caída podría ser del 70 por ciento", dijo Martín Zuritta, de la Asociación de Institutos Educativos de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), que reúne a más de 2800 colegios en el conurbano bonaerense.

Entre las discusiones informales que se dan en los chats, las opiniones son múltiples, y así como están los que confiesan que no van a poder pagar, hay otras voces que entienden que "si cada servicio que no se usa se deja de pagar, la cadena de pago se corta y el problema es peor; lo que deberían hacer es flexibilizar". En el mismo chat donde un padre inició la conversación pidiendo disculpas por su imposibilidad de afrontar el arancel de marza, otra opinión remató: "Lo que seguro va a reducir el colegio son sus ingresos porque mucha gente no va a pagar; se va a tener que arreglar con lo que entre. Y no creo siquiera que puedan compensar la rebaja en los ingresos con la de los gastos, para mi van a estar en negativo".

Con este panorama por delante, durante la reunión que mantuvo ayer Trotta con las distintas cámaras se confeccionó una lista, preliminar, con algunas medidas. El ministro, según trascendió, se mostró enojado al enterarse de que algunos colegios privados estaban cobrando intereses a los morosos. Por eso, entre otros beneficios para las familias, Trotta propuso consensuar que no haya penalidades para los que hoy incumplan con el pago, hasta que cada institución pueda confeccionar un plan de financiación en cuotas para los que lo necesiten; que no se cobrarán algunos servicios directos, como el comedor y que se deberá fortalecer el sistema de becas. El documento final aún no fue oficializado. Primero, dijeron las partes, debe ser consensuado por todos.

"En la reunión primó una mirada común y colectiva de solidaridad que nos compromete como sociedad a garantizar el derecho a la educación. Entendemos la difícil situación que atraviesan las economías familiares en momentos de aislamiento obligatorio. Pero también es importante comprender la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y el pago de los salarios del personal docente y no docente", señaló Trotta.

Para Rodolfo De Vincenzi, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Institutos Educativos Privados (Caiep), la de ayer fue una reunión constructiva. "Se trató de dimensionar el impacto negativo tanto paras las escuelas como para las familias, con la idea de buscar un equilibrio entre todos. Hay que tener en cuenta que los colegios son una economía de escala, y muchos ya han perdido alumnos del nivel inicial durante estas semanas, que decidieron darse de baja. La baja en la recaudación será peor en abril, y nuestra mayor responsabilidad es continuar pagando los salarios", reconoció el académico.

También participaron del encuentro virtual Norberto Baloira, de la Junta coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep); José Álvarez, del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec); Martín Zuritta, de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba/Junep) y Laura Goldberg, subsecretaria de Acciones para la Defensa del Consumidor. También participó el jefe de Gabinete, Matías Novoa Haidar.