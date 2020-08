Nueva vida: liberarán en Brasil a los cuatro elefantes del exzoo de Mendoza

Los elefantes del ex zoo mendocino serán trasladados a un santuario de Brasil, donde podrán vivir en las condiciones adecuadas, luego de años de cautiverio.

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2020 • 09:38

MENDOZA.- Les llegó la hora a los elefantes. Después de años de espera en cautiverio, los cuatro ejemplares de paquidermo del exzoo provincial podrán vivir nuevamente en su hábitat natural. Ya está todo listo para su traslado, en medio de la pandemia, a un santuario natural en Brasil, el único de América Latina.

Así, en el proceso de transformación del histórico paseo local en Ecoparque, ya se han producido importantes "liberaciones"; una de las más recordadas e impactantes es la de 10 osos pardos que viajaron a fines del año pasado a Estados Unidos.

Esta semana, vía streaming, con la firma del gobernador Rodolfo Suarez, en el marco del Plan de Derivación de Animales de la Dirección Ecoparque Mendoza, y en cumplimiento con lo estipulado por la Ley Provincial 8945, se dispuso la aprobación del viaje de los animales hacia un nuevo destino que les garantiza infraestructura de calidad y un equipo humano calificado. Se trata de tres elefantes asiáticos (Elephas maximus) y una elefanta africana (Loxodonta africana) que se alistan para ir a vivir al Santuario de Elefantes Brasil (SEB).

"Con estos procedimientos les estamos devolviendo a los animales un poco de la libertad que perdieron en el encierro. Se analizaron muy bien los lugares a donde llevamos cada animal para darles las garantías", indicó el mandatario junto a sus funcionarios de Ambiente en comunicación con el presidente del Santuario, Scott Blais y el representante de la Fundación Franz Weber, Leandro Fruitos.

"Estamos continuando con el trabajo de mantener al Ecoparque de Mendoza como un modelo a seguir, por eso continuamos con el traslado de animales a reconocidos santuarios naturales del mundo, velando por su mejor calidad de vida. Entendemos que el mundo está cambiando de paradigma y los animales no merecen ser un objeto de exhibicionismo para el entretenimiento de los demás", completó el gobernador.

Pocha, Guillermina, Tamy y Kenya vivirán en su hábitat natural. Los elefantes serán trasladados a un santuario de Brasil, el único de Latinoamérica.

Desde el Ejecutivo local informaron que desde diciembre de 2016 se trabaja con diversos sectores para lograr la derivación de "Pocha", "Guillermina", "Tamy" (familia de elefantes asiáticos) y "Kenya" (elefanta africana) a Brasil. "El acuerdo significa la donación de los animales al Santuario, sujeta a la obtención de los permisos internacionales que corresponden para cada individuo en cuestión. Para esto se contó con la venia de organismos de control y de las instituciones que forman parte del Consejo Consultivo del Ecoparque", indicaron desde Ambiente.

Así, ahora, en medio del aislamiento por la emergencia sanitaria, el santuario se hará cargo de los gastos de traslado. Además, ya puso a disposición contenedores especiales para avanzar con las tareas finales de adaptación y despacho.

Fin al sufrimiento

Estos animales han crecido en el exzoo local en condiciones de cautividad que distan ampliamente de los requerimientos mínimos que garantizarían una base de bienestar. "La falta de espacio para Pocha y Guillermina; la falta de congéneres para Kenya y Tamy son devastadoras para estos seres. No tan solo se trata de una cuestión de dimensiones espaciales, sino del clima impropio de Mendoza para las especies involucradas, que en invierno sufren las bajas temperaturas a pesar de los sistemas de calefacción que se han habilitado especialmente para ellos", indicaron las autoridades de Ambiente.

Los especialistas indican que a pesar de la atención veterinaria, los elefantes en cautiverio "sufren ampliamente" la falta de libertad, movimiento, interacción con congéneres, lo que los hace más propensos a desarrollar obesidad, artritis, problemas en las patas y trastornos reproductivos y psicológicos. Además, pueden desarrollar una variedad de comportamientos anormales, como balanceo estereotípico.

Por tal motivo, luego de la crisis y muertes de diversos animales que empezó a evidenciarse en el 2016, la Dirección Ecoparque Mendoza comenzó en los últimos años a evaluar la mejor alternativa para ofrecerles a estos ejemplares las condiciones de vida óptimas en un nuevo destino, y al mismo tiempo, mejorar su calidad de vida en el predio hasta tanto se produzca su derivación.

Los elefantes del ex zoo mendocino serán trasladados a un santuario de Brasil, donde podrán vivir en las condiciones adecuadas, luego de años de cautiverio.

El santuario SEB es una organización sin fines de lucro que busca transformar las vidas y el futuro de los elefantes cautivos en América del Sur. Se creó en 2012, a partir de la alianza internacional entre ElephantVoices y Scott Blais, cofundador de The Elephant Sanctuary en Tennessee, EEUU. Esta alianza dio lugar a Global Sanctuary for Elephants, quen en 2013 sienta las bases de la Asociación SEB en suelo brasileño. Este sitio obtuvo la habilitación de operación por parte del gobierno brasileño en 2018; luego certificó estándares de excelencia por parte de The Global Federation of Animal Sanctuaries, convirtiéndose en la única institución latinoamericana con este prestigioso aval.

De acuerdo con los especialistas mendocinos, este lugar brasileño cuenta con un bioma apropiado para la especie, posee recintos completamente naturales disponiendo de matorrales y áreas abiertas cubiertas de vegetación. Cada recinto tiene dimensiones muy amplias (entre 40 y 400 hectáreas cada uno). Allí se les proveen dietas excepcionales a los animales y tienen atención veterinaria de alta calidad durante toda su vida. En los recintos internos la temperatura está controlada en un valor constante todo el año, y los animales tienen libre acceso.