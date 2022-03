Nuevos estudios: definen que puede haber un mayor riesgo de desarrollar diabetes después de haber tenido Covid-19

NUEVA YORK.– Un nuevo estudio reveló que los recuperados de Covid-19 durante los últimos doce meses fueron un 40% más proclives a que se les detecte diabetes, en comparación con los que no tuvieron la enfermedad.

Eso implica que hay un 1% de gente que tuvo Covid que desarrolló diabetes, y que de no haber tenido la afección que desencadena el nuevo coronavirus no habrían desarrollado la enfermedad, explica el autor del estudio. En consecuencia, podrían detectarse millones de nuevos diabéticos en todo el mundo.

El estudio fue publicado la semana pasada en la edición online de Lancet Diabetes and Endocrinology, y a la mayoría de esos nuevos diabéticos posCovid se les diagnosticó la enfermedad tipo 2. Algunos investigadores dicen que el Covid-19 también podría desencadenar un tipo de diabetes totalmente nuevo, en el que ciertas células empiezan a elevar por error el nivel de azúcar en sangre, en vez de hacerlo caer.

El estudio viene a sumar evidencia sobre el mayor riesgo que tienen los recuperados de Covid-19 de desarrollar enfermedades cardiometabólicas como la diabetes, o complicaciones renales y cardíacas. En general, cuando se habla de los síntomas del Covid a largo plazo, la gente suele pensar en problemas cognitivos, fatiga o falta de aire al respirar. Pero según los científicos es muy probable que haya diferentes tipos de Covid largo, y uno de ellos estaría caracterizado por las complicaciones cardiometabólicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta el momento hubo más de 464 millones de casos de Covid-19 a nivel global: la cifra es tan descomunal que hasta un mínimo porcentaje de recuperados que tengan secuelas a largo plazo representarían un verdadero problema.

Datos

Los nuevos estudios dan pistas de quiénes podrían ser más propensos a desarrollar Covid largo, como se denomina a los síntomas persistentes de covid-19.

“Se confirma cada vez más que el Covid largo no solo se manifiesta con problemas respiratorios, confusión mental o fatiga”, dice el director del nuevo estudio, Ziyad Al-Aly, que es también jefe de Investigación y Desarrollo del Sistema de Atención Médica VA St. Louis y epidemiólogo de la Universidad de Washington en St. Louis. “Puede haber manifestaciones cardíacas, renales, y claramente también diabetes.”

En los últimos tiempos, el equipo del doctor Al-Aly también ha publicado informes de estudios sobre esos otros potenciales riesgos. Uno de esos trabajos mostró que los recuperados de una infección de Covid tienen mayor riesgo de desarrollar problemas cardíacos y sufrir un ACV. Otro mostró que hasta seis meses después de la infección, los recuperados tenían más probabilidades de sufrir una disminución de las funciones renales, en comparación con los pacientes que no habían tenido Covid.

Los investigadores solo encontraron la conexión entre el Covid-19 y las enfermedades cardiometabólicas, pero sin demostrar sus causas. Algunos médicos dicen que los nuevos diagnósticos de diabetes tipo 2 y afecciones cardíacas podrían tener que ver con el aumento de peso o la disminución de la actividad física durante la pandemia, aunque los cambios en el estilo de vida no explicarían un aumento específico en las personas que sufrieron Covid.

En su nuevo estudio sobre la diabetes, el doctor Al-Aly y sus colegas analizaron los registros de 181.000 pacientes recuperados de Covid-19 que figuran en el sistema de la Administración de Salud de Veteranos de Estados Unidos y los compararon con más de ocho millones de personas que no se infectaron. El estudio no discriminó los casos de diabetes según el estado de vacunación del paciente.

“Al observar los datos a escala nacional, queda claro que hasta les ocurre a personas con pocos o ningún factor de riesgo previo de contraer diabetes”, dice Al-Aly, y señala que se están manifestando nuevos casos de diabetes, incluso en adultos jóvenes de peso saludable y sin antecedentes de azúcar alta en sangre.

Maren Laughlin, del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, dice que el nuevo estudio fue muy bien realizado, y que su única limitación es que los pacientes del Sistema de Veteranos suelen ser mayores, tener peor estado general de salud, y que la proporción de hombres es mayor que en la población en general.

Hipótesis

Todavía no se ha determinado por qué el Covid-19 puede desencadenar un caso de diabetes. Una posibilidad es que el virus dañe la capacidad del páncreas para secretar insulina, la hormona reguladora del azúcar en sangre. Otra hipótesis es que la fuerte respuesta del sistema inmunológico frente al Covid-19 genere una cascada inflamatoria que deje una inflamación leve permanente, que interfiera con la secreción y captación de la insulina.

Todos los tipos de diabetes comparten el síntoma de niveles altos de azúcar en sangre, pero cada tipo de diabetes es en realidad una enfermedad distinta. El tipo 2 es el más común y puede estar asociado con la dieta y el ejercicio. Por lo general, las personas que sufren diabetes Tipo 2 se vuelven resistentes y poco sensibles a la hormona insulina. Al páncreas le cuesta abastecer esa mayor demanda de insulina del cuerpo, y los niveles de azúcar en sangre suben.

El Tipo 1, por el contrario, es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo destruye las células pancreáticas que producen la insulina. Otros tipos de diabetes incluyen la diabetes gestacional, que a veces desarrollan las mujeres embarazadas.

Antecedentes

El nuevo estudio se suma a otra investigación reciente que reveló un mayor riesgo de desarrollar diabetes después de una infección por Covid-19, incluido un informe de enero de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) que analiza el caso en los niños.

En un estudio publicado en marzo en la revista Diabetología, investigadores alemanes descubrieron que las personas que tuvieron Covid-19 tienen un 28% más de riesgo de que les detecten diabetes Tipo 2 que quienes padecieron de otra infección aguda de las vías respiratorias superiores que no era Covid-19. Los investigadores compararon datos de más de 35.000 pacientes con esta enfermedad respiratoria con un número igual de personas con infecciones que no eran Covid-19. No encontraron un mayor riesgo de otros tipos de diabetes.

Y un estudio de febrero de la red médica JAMA reveló que entre dos y cinco meses de haberse infectado, las personas que cursaron Covid-19 tienen casi dos veces más riesgo de desarrollar diabetes Tipo 2, en comparación con aquellas que dieron negativo por el virus. Alrededor del 7% de los adultos que tuvieron que ser internados por Covid-19 fueron diagnosticados con diabetes en los cinco meses posteriores a su hospitalización, en comparación con el 3,6 % de los adultos sin Covid-19.

Pero esos datos pueden ser interpretados de muchas maneras, advierte Jason Block, profesor adjunto de la Escuela de Medicina de Harvard, y autor principal del estudio de JAMA. Muchas personas, por ejemplo, no fueron al médico durante la pandemia, o sea que podrían haber tenido diabetes sin saberlo desde antes de infectarse con Covid. Además, los esteroides, un medicamento de uso común para pacientes graves con Covid-19, pueden aumentar temporalmente los niveles de azúcar en sangre y también pueden desencadenar diabetes en pacientes con riesgo previo de padecer esa enfermedad.

Por Sumanthi Reddy

(Traducción de Jaime Arrambide)