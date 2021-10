Números de emergencia, preservación de pruebas y acompañamiento: qué hacer si sos víctima de un delito violento

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires y las Madres del Dolor presentaron la primera “Guía de Orientación y Asistencia a las Víctimas de Delitos”. Se trata de un material que aborda numerosos aspectos a considerar en el marco de situaciones violentas e incluye números de emergencia, asesoramiento para la preservación de las pruebas y consejos para el acompañamiento de las víctimas. “Ayuda a tener claridad en momentos de tanto dolor”, resumió Viviam Perrone, impulsora de la iniciativa y presidenta de la asociación civil.

“Muchas veces, la víctima no es representada y por eso nosotros, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, tenemos el Observatorio de Víctimas, el Patrocinio Jurídico Gratuito, y hoy estamos presentando esta guía, para darles las herramientas necesarias a las víctimas a fin de que las ayuden a enfrentar una situación tan terrible como puede ser la pérdida de un familiar”, expresó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en un acto que se realizó en el Centro Metropolitano de Diseño. El evento contó con la presencia de Perrone y de familiares de víctimas del delito como Silvia Fredes, Isable Yaconis, Mónica Puebla, Enrique Schott y Nelvi Volders.

Sobre el surgimiento de la iniciativa, la titular de Madres del Dolor explicó: “Me invitaron de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas a un congreso internacional. En ese congreso, familiares me contaron que tenían guías para víctimas y que eran muy importantes. Cuando volví a la Argentina busqué para ver si había algo así acá y no había nada. Entonces con otras madres nos juntamos y la hicimos. Un día tuvimos una reunión con el ministro D’Alessandro y le mostré lo que teníamos para que lo utilice como quiera, pero que le sirva a la Ciudad de Buenos Aires”.

Y siguió: “Cuando te pasa un hecho así, la muerte de un ser querido, un hijo o un esposo, es como que te cae una bomba en el medio de tu casa y no te deja pensar ni sentir, ni nada. Son esos momentos en los que tenés que tener claridad para que no se pierda ninguna prueba, que se presenten los testigos, que no vengan abogados a hacernos firmar cualquier cosa. Y eso es lo que queremos difundir, porque siempre en la familia hay alguien con la mente mejor y puede ver la Guía para seguir las etapas y ver lo que falta. Esta Guía ayuda a tener claridad después de tanto dolor”.

En qué consiste la guía

La Guía de Orientación y Asistencia a las Víctimas de Delitos describe los pasos que debe seguir una persona si es víctima de un hecho violento, los derechos y garantías con los que cuenta y las etapas emocionales que podría atravesar.

El material “contiene los números de emergencia y contactos de asesoramiento y hace hincapié en que la víctima esté acompañada por una persona allegada en cada uno de los pasos que le toque transitar”, detallaron las autoridades porteñas.

Este documento tiene contactos de relevancia de Emergencias y Asesoramiento, de Centros de Tomas de Denuncias, de las Unidades de Orientación de Denuncias de las Áreas de Violencia de Género y Protección Familiar y de los Hospitales que abordan la temática de Violencia de Género. Puede descargarse desde la página oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

Qué hacer si sos víctima de un delito violento