Otro caso de bullying: estudiantes atacaron a un alumno en una escuela de Quilmes

Una escuela del partido bonaerense de Quilmes inició una investigación interna luego de que se difundieran videos en donde estudiantes ejercían bullying contra un alumno de menor edad.

El episodio ocurrió en el Instituto ‘José Manuel Estrada’ de San Francisco Solano. Según el comunicado que publicó el colegio, se registraron al menos dos hechos, uno ocurrido en un “comercio cercano” al establecimiento y otro en el gimnasio, durante el desarrollo de una clase de vóley.

La institución tomó conocimiento de lo sucedido luego de que se viralizaran videos sobre el ataque en redes sociales. En uno de ellos, se observa a estudiantes sujetando del cuello y pegándole a otro alumno de menor edad.

Bullying en una escuela de Quilmes

Según se escucha en el video, una de las implicadas le exigió al estudiante que sufrió el ataque que le pidiera “perdón” por algo que presuntamente le habría dicho.

Aparentemente, por ese motivo, los amigos de la alumna sujetaron al niño, exigiéndole que se disculpe. “Arrodillate y pedile perdón”, repitió uno de ellos.

A pesar de disculparse, la agresión continuó. “Tenés que decir la verdad porque si no te vas a morir”, espetó la estudiante.

Segundos después, el menor rompió en llanto. Luego, y tras un intercambio de insultos, se inició una pelea entre uno de los atacantes y el niño agredido.

Ante la difusión de las imágenes, la escuela publicó un comunicado en sus redes sociales dirigido a las familias vinculadas con esa comunidad educativa.

“En el día de ayer tomamos conocimiento de la circulación de dos videos que involucran a estudiantes de nuestra institución en situaciones de violencia. Ante este hecho, el Equipo Directivo y el personal del colegio activaron de manera inmediata los protocolos y vías de intervención correspondientes”, informó.

La institución destacó que se procedió a identificar a los estudiantes involucrados y a determinar los contextos en los que ocurrieron los hechos, y afirmó que se logró constatar que uno de los episodios tuvo lugar en un comercio cercano, mientras el otro sucedió durante el desarrollo de un taller deportivo de vóley.

La escuela inició una investigación interna tras darse a conocer el caso Captura

“Desde el primer momento se tomó contacto directo con la familia del estudiante afectado para brindarle contención y acompañamiento. Asimismo, mantuvimos entrevistas con varios de los alumnos intervinientes y sus familias, y se continuarán con las citaciones correspondientes a partir del inicio de la próxima semana”, había indicado el colegio el pasado viernes.

A su vez, instó a los adultos a acompañar el proceso con “serenidad” y “evitando generar climas de hostilidad en grupos o redes” y afirmó que la situación requiere de tiempo para “escuchar a todas las partes, evaluar con rigurosidad y actuar con la prudencia y justicia que la situación demanda”.

Otro de los videos difundidos en redes

Por otro lado, el Club Deportivo Estrada, institución a cargo del taller de vóley que se dictó en la escuela de Solano, anunció que sancionará a los alumnos involucrados.

“En relación a los jugadores implicados desde el club hemos tomado medidas sancionatorias para aquellos que participaron en forma activa (ejerciendo violencia) o en forma pasiva (aquellos que estaban presentes en el momento del hecho y no hicieron nada para detener la situación de acoso/ maltrato). Estos jugadores han sido suspendidos por las fechas subsiguientes hasta la conclusión del torneo, no pudiendo jugar ni asistir a los partidos a acompañar a su equipo”, detalló el club.

Además, reveló que fueron cinco las personas involucradas y se disculpó con la familia del menor atacado. “Queremos pedir disculpas públicas al niño víctima de violencia escolar e informar que nos hemos contactado con la familia en forma privada para ponernos a disposición”, concluyó la institución deportiva.