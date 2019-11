Cómo pueden hacer los padres para controlar a los conductores de los ómnibus

Volcó un micro que llevaba chicos a San Clemente del Tuyú: hay dos muertos y varios heridos Crédito: Twitter

Hoy por la mañana volcó un ómnibus de la empresa Silvicar que llevaba chicos rumbo a San Clemente del Tuyú, en la ruta 2 a la altura del kilómetro 141, en cercanías a Lezama. Hubo dos muertos y varios heridos, dos de ellos, de gravedad. Al estar en temporada de campamentos y viajes de fin de año esto encendió la alarmas y abrió el interrogante sobre cómo los padres pueden controlar que el conductor y el colectivo estén en condiciones de emprender el viaje.

Maneras posibles de hacer el control:

En la web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se puede consultar si las habilitaciones otorgadas a los conductores, al vehículo y a la empresa están al día. En el caso del conductor habrá que poner en la página su DNI para ver si todo está en regla. Para controlar al ómnibus tendrán que buscarlo a través de la patente y, en cuanto a la empresa, habrá que buscarla en el registro a través del número de CUIT y razón social. El trámite es gratuito y totalmente digital.

También se puede llamar al 0800-333-0300 con 72 horas de anticipación para poder coordinar el control de alcoholemia, el descanso de los conductores y la habilitación de la empresa y el vehículo.

La CNRT tiene cobertura a nivel nacional, excepto en Formosa y San Luis, donde, si el pedido se hace con las 72 horas de anticipación, coordinan con Gendarmería para que ellos le realicen el control.

Si bien el descanso lo controla la Secretaría de Trabajo, la CNRT tiene la facultad de hacerlo. Los conductores pueden trabajar 12 horas por día, entre los dos choferes dispuestos para el servicio. Ellos deben marcar cada viaje en una libreta de trabajo, con el horario de salida y llegada.

El periplo de una madre para conseguir el control de alcoholemia

"Mi hijo estaba en Tandil. Para pedir el control llamamos a la CNRT, pero ellos no tienen una delegación allá que pueda hacerlo. Me comuniqué con la empresa que organizó el campamento pero ellos tampoco piden el control de alcoholemia. Me dijeron que lo tenían que pedir los padres o el colegio. Llamé al colegio y me contestaron que ellos no están encargados de pedir el control de alcoholemia, entonces llamé a la Municipalidad de Tandil y pregunté quiénes hacían el control a los micros que salen desde ahí. Me comuniqué con la municipalidad y me hicieron llamar a la terminal de ómnibus, y de la terminal a una dirección de habilitación a la cual llame tres días seguidos y nunca me respondieron. Esa dirección de habilitación en realidad no existía", dijo Liliana Camacho, madre de Benicio, de 11 años, alumno de la escuela NEA 2000.

"Pude averiguar que todos los micros que salían de la terminal sí tenían control, pero los que no salían de ahí, no lo tenían. O sea que el micro de mi hijo no iba a tener control. Volví a llamar a la terminal, y ahí si me dijeron que había un control urbano que estaba fuera de la terminal pero que había que solicitarlo. Y el micro tenía que ir hasta la terminal de autobús para que le realicen el control. Justo ese día no trabajaban. También averigüé en la comisaría pero me dijeron que no se encargaban de hacerlo. Después de muchas vueltas pude hablar con control urbano, les pasé todos los datos y combinamos un horario, lo que también fue complicado. Finalmente le hicieron el control", agregó.