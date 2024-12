Pago del subte con tarjetas o celular: las 14 claves para utilizar el sistema en la Ciudad de Buenos Aires

Esta mañana finalmente se habilitó en 81 estaciones —de un total de 90— el abono del boleto a través de tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales con los celulares que tengan NFC.

“Desde hoy, el subte lo pagás como querés: con tarjeta de crédito o débito, con el celular si tiene tecnología NFC, o con la SUBE. El trabajo conjunto con el sector privado nos permite innovar y hacerte la vida más fácil. Así de simple”, compartió Jorge Macri, jefe de Gobierno de CABA, esta mañana en sus redes sociales. Desde agosto venía hablando sobre este cambio.

A través de un molinete especialmente establecido para esta modalidad, la novedad permite, por ejemplo, que quienes no posean tarjeta SUBE, o no cuenten con saldo disponible, accedan a otras posibilidades que, en una primera instancia, implica el uso de tarjetas Visa y MasterCard. En algunas estaciones, como Catalinas, de la línea E, una pantalla digital anuncia que “ahora podés pagar el subte con Visa” y acceder a un 65% de descuento. Algunos bancos, como el Galicia, hacen lo mismo al ingresar al home banking.

Ahora hay molinetes exclusivos para pagar con Sube y otros para pagar con tarjeta Santiago Oróz

En la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, el molinete habilitado para este tipo de pagos se indica con el logo de Visa en color azul; es fácil verlo, y aunque la mayoría de las personas utilizan los otros, que solo aceptan SUBE, algunos pasajeros ya empezaron a pagar con esta nueva forma, incluso apoyando el celular en el lector. También hay carteles adentro que informan sobre esto, como los que están a la entrada de varias estaciones.

La mayor diferencia es, sin embargo, el precio, ya que quienes eligen el pago con tarjetas deben abonar la tarifa plena, hoy en $757 para quienes realicen entre uno y 20 viajes al mes. Pero también hay varias promociones inaugurales: además de que todavía se puede acceder a la tarifa escalonada —con descuentos del 20, 30 y 40% si se superan los 20, 30 y 40 viajes respectivamente— muchos bancos suman promociones propias. El Banco Nación, por ejemplo, aplicará un descuento del 100% durante diciembre.

Ana López, que usó este método, contó que en general va a seguir prefiriendo la SUBE, por los beneficios en los pagos y combinaciones, pero que, dado el descuento que está vigente a partir de hoy —y hasta el 2 de marzo de 2025— con Visa, va a aprovechar el reintegro. La aplicación misma anuncia que se reintegrarán $8000 por tarjeta y por semana hasta esa fecha. “Después va a servir si no llegaste a cargarle saldo a la SUBE, para sacarte del apuro. Pero sin los descuentos no creo que siga usándola”, dijo.

Personal de Emova orientaba a los pasajeros Santiago Oróz

Muchos todavía intentan pasar con esa tarjeta por el molinete que habilita el uso de débito y crédito. Son más los que se confunden que los que hoy acceden intencionalmente por ahí. Algunos pasajeros, ante la consulta de este medio, dijeron que no estaban enterados de esta posibilidad.

Julián es estudiante universitario, abonó con SUBE pero sostuvo que le parece “útil la posibilidad de usar la tarjeta” si se queda sin saldo, o si la llegara a perder, una experiencia que ya vivió en otras ocasiones.

Quienes usan el transporte público con constancia plantearon que no les “sirve” este nuevo método. Esto es así porque los pagos con tarjetas de crédito o NFC de billeteras virtuales no aplican el descuento entre el primer, segundo y tercer viaje, que se puede obtener dentro de un lapso que permite combinar transportes.

El pago con celular Santiago Oróz

El subte y premetro, donde también puede aplicarse esta modalidad de abono, tiene un movimiento diario de 700.000 pasajeros, aproximadamente. La Ciudad es ahora la primera del país, y una de las primeras en América Latina, en modificar el sistema y habilitar la competencia de servicios. “Terminamos con el monopolio de la SUBE y abrimos el juego a los privados para que compitan y mejore el servicio. La competencia siempre genera oportunidades y ya hay ofertas y promociones de las tarjetas, bancos que te regalan viajes. Eso es muy bueno para el usuario porque hace que sea más barato viajar con sus tarjetas que con la SUBE, sin mayor subsidio y sin un mayor costo para el Estado”, afirmó el Jefe de Gobierno a través de la web oficial.

Sin embargo Carla, que vive en Villa Crespo, también contó que, pese a la practicidad de poder usar tarjetas en el transporte público, dado que suele combinar el subte con colectivos, la decisión del gobierno porteño no le genera un verdadero beneficio monetario. “Con la SUBE tengo descuentos. Igual todavía no sé bien cómo funciona esto, pero creo que no hay beneficios por combinar. No sé si la gente lo va a usar mucho. Quizás para emergencias”, opinó.

Por otro lado, trabajadores de Emova, la concesionaria del subte, comentaron que, en general, están recibiendo bastantes consultas sobre cómo se usa el “nuevo” molinete. “Muchos están enterados, porque los propios bancos están informando esto. Entonces la gente viene directamente con la tarjeta por este molinete, para aprovechar las promociones”, comentaron, y afirmaron que “lo están usando bastante”.

Las claves del nuevo sistema

¿Se van a poder utilizar las tarjetas de todos los bancos?

En la primera etapa se podrán utilizar tarjetas de crédito y débito Visa y MasterCard de todos los bancos o asociadas a billeteras virtuales. También los dispositivos con tecnología NFC con tarjetas habilitadas por cada banco para este uso, con cualquier billetera compatible, como el caso de Gpay, Apple Pay, MODO, entre otras.

¿Se requiere de algún trámite o registro previo para usar estos nuevos medios de pago?

No es necesario realizar ningún trámite, solamente utilizar los molinetes exclusivos para el uso de estos nuevos medios de pago.

¿El precio del boleto es el mismo sin importar el método de pago utilizado?

Se abona la tarifa plena, actualmente $757. Con estos nuevos medios de pago también se va poder acceder al beneficio de tarifa escalonada para pasajeros frecuentes del subte, con descuentos del 20, 30 y 40% superados los 20, 30 y 40 viajes respectivamente, siempre y cuando se utilice la misma tarjeta y forma de pago (digital o física). Además, los bancos y billeteras virtuales sumarán promociones.

Por ejemplo, si se usan los medios de pago del Banco Ciudad se puede obtener un reintegro del 100%. La promoción estará disponible desde el lunes 2 de diciembre hasta el 31 de enero de 2025 y con un tope máximo de reintegro semanal de $12.000, dependiendo del medio de pago. Además, para pagos con SUBE (en subtes, trenes y colectivos), la billetera BUEPP del Banco Ciudad brindará, a partir del 9.12, un 50% de reintegro en la recarga de la tarjeta SUBE, con un tope de $5000 mensuales.

¿Los validadores tienen que tener Internet? ¿Cómo se valida que efectivamente se realizó el pago?

Todo funciona de manera offline y en menos de dos segundos el validador lee el pago realizado. El usuario verá el consumo en su tarjeta al final del día.

¿Se pueden adherir pases y abonos?

Los beneficios y tarifas especiales estarán disponibles únicamente en la tarjeta SUBE del beneficiario.

¿Cómo se gestionan los pases para jubilados, personas con discapacidad y tarifa social sin que se tenga tarjeta SUBE?

Los pases y abonos ahora están integrados en la tarjeta SUBE. Para conocer cómo gestionar estos beneficios, se puede ingresar en https://buenosaires.gob.ar/subte/tarifas-pases-y-abonos/pases-y-abonos

¿Los bancos pueden aplicar promociones propias por fuera de la acumulación de viajes?

Sí, los bancos y billeteras virtuales aplican sus propias promociones de acuerdo a sus políticas comerciales.

¿Con la misma tarjeta se pueden pagar varios viajes en simultáneo?

Se podrán pagar 10 viajes por día y hasta 4 viajes por hora con la misma tarjeta.

¿El celular tiene que tener alguna tecnología en particular?

Los celulares deben contar con tecnología NFC para poder abonar a través de ellos con las tarjetas Visa o MasterCard.

¿Se puede pagar también con un Smartwatch?

Sí, siempre y cuando tengan NFC.

¿Cuántos viajes podrá realizar el usuario sin dinero en la tarjeta de débito?

Solo podrá viajar un día sin fondos en su tarjeta. Al segundo día el sistema lo bloquea hasta que el banco informe su regularidad.

¿Se pueden realizar pagos con tarjetas emitidas fuera de Argentina?

Sí, siempre que sean las marcas mencionadas anteriormente.

¿Los descuentos de la red SUBE siguen vigentes?

Sí, los pasajeros podrán utilizar la tarjeta SUBE para acceder a los beneficios de la Red SUBE (con descuentos para viajes realizados en el lapso de dos horas: del 50% en el segundo boleto y del 75%, desde el tercero). Este beneficio no funcionará con los nuevos medios de pagos.

¿Se puede usar la SUBE en los molinetes multipagos?

No, la SUBE solo puede usarse en los molinetes comunes que no admiten multipago.

Luján Berardi Por