Palermo: cuatro dotaciones de bomberos sofocaron un incendio en un edificio de 12 pisos

Cuatro dotaciones de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires sofocaron hoy un incendio, originado en horas de la mañana, en el piso 11 de un edificio de Palermo, en la avenida Cerviño al 3700. No se registraron heridos y cuatro personas, que no revestían complicaciones de salud, fueron asistidos por una de las 15 ambulancias del SAME que llegaron al lugar.

Acudieron cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad al incendio en el edificio de Palermo Ricardo Pristupluk

El personal de la Estación 4ta de Bomberos asistió a las 9,15 al edificio de 12 pisos y se encontró que había un fuego generalizado en un departamento del undécimo, con afectación en la cocina, informaron a LA NACION fuentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. “Los bomberos atacaron con una línea de alta presión de 38 milímetros, con la que pudieron dominar el fuego”, detallaron a este medio.

Asi terminaban de extinguir las llamas en el departamento 11 Ricardo Pristupluk

En tanto, personal de la Comisaría Vecinal 14 C colaboró en el desojo de los residentes, sin que se registren heridos. “Se atendió a dos adolescentes que bajaron del piso 11, que estaban bien, y sólo fueron atendidos por inhalación de humo el encargado del edificio y la propietaria del departamento, quien, además, tenía una crisis nerviosa”, explicó Alberto Crescenti, director del SAME, a TN, quien también informó que asistieron al lugar 15 ambulancias.

Incendio en un edificio de Palermo, en ugarteche y cerviño Policía de la Ciudad

Tras el control del fuego, que afectó todo un departamento, los efectivos de Bomberos ventilaron los ambientes y recorrieron el lugar en busca de eventuales víctimas, con resultado negativo hasta el momento, tanto en el inmueble donde se originó el fuego como en el resto del edificio.

Incendio en un edificio de Palermo Ricardo Pristupluk

Incendio en un edificio de Palermo Ricardo Pristupluk

