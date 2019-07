Palermo: salían de bailar y volcaron contra la puerta de un canal de TV

El auto volcó sobre la fachada de un canal de televisión en el barrio porteño de Palermo Crédito: Twitter

Un auto volcó contra la puerta de un canal de televisión en el barrio porteño de Palermo, alrededor de las 6.20. El conductor del vehículo fue el único herido.

El incidente ocurrió en Fitz Roy 1600, en la puerta del canal América. Un grupo de amigos salía de bailar y dos de ellos se subieron al vehículo, un Volkswagen blanco, estacionado en frente del canal.

El conductor arrancó el auto y lo condujo directo, en diagonal, contra la fachada del establecimiento. El auto recorrió 20 metros en total, indicaron fuentes que presenciaron el hecho al canal A24.

"No me dio tiempo para decirle que no maneje", dijo uno de los amigos del conductor, que no se subió al auto, a A24.

Bomberos de la Ciudad asistieron al conductor, que fue trasladado al Hospital Rivadavia por personal del SAME.