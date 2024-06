Palmito Quintana: creó el viral para conseguir alquiler y ahora el hit que canta la Scaloneta

Escuchar

Pablo Quintana se “viralizó” hace un año atrás tras publicar un hit para buscar alquiler cuando se estaba quedando sin hogar y ahora volvió a la cima tras crear la nueva canción de la Selección argentina que ya fue coreada por el plantel.

En diálogo con LA NACION, “Palmito”, como lo llama su comunidad, recordó el crítico momento que vivió tras estar al borde de quedarse sin hogar, y sin saberlo, su música lo ayudó a encontrar una vivienda; ahora disfruta de su nuevo éxito, que ya se convirtió en la estrella musical de la Copa América 2024 para alentar a la Selección Argentina en Estados Unidos.

“Canté en mi redes una canción en la cual contaba la necesidad de encontrar alquiler porque me estaban económicamente echando de donde yo vivía”, contó Quintana, quien hoy tiene 28 años, retrocediendo un año en el tiempo.

“Y escuchame un cachito, me tengo que ir de mi casita, tal vez panta un departamentito”, cantaba en su momento el joven que cuenta con casi 90000 seguidores en Instagram y más de 70000 en TikTok.

“Como yo creé una comunidad, esta misma gente, estos mismos seguidores me empezaron a decir: ‘Palmito se viene la Copa América, es el momento para que le hagas una canción a la selección’. Y tomé valor, tomé valor y como hincha de Central, yo soy canalla, agarré una canción que Central usa en su hinchada, en sus canciones”, continuó contando a este medio.

Así fue como el joven utilizó la canción Imposible de Callejeros y realizó una reeversión para que los argentinos puedan cantarle a la Scaloneta. Una vez que su creación estuvo lista, hace un mes atrás, la publicó en sus redes sociales y volvió a ocurrir lo que había pasado con su primer hit: se volvió viral y tuvo millones de visualizaciones tanto en Instagram como en TikTok.

La canción trascendió a gran velocidad y no tardó en llegar a los oídos de los integrantes de la Selección, quienes se mostraron en un video coreando el tema con mucha energía.

“Dejando cualquier cosa de lado por la Selección, no importa lo que diga la FIFA, lo que digan los diarios, los pibes de Malvinas en el cielo quieren vernos campeón”, se escucha a los jugadores argentinos cantar mientras viajaban.

En este sentido, Palmito contó a LA NACION cómo fue el momento en que se enteró de que el plantel entero no sólo conocía su canción, sino que además ya la estaban cantando: “Me encontró comprando un kilo de hamburguesas de pollo en la carnicería. Tenía en la mano la bolsita del kilo de hamburguesas y mis seguidores me empiezan a mandar: ‘Palmito, los jugadores de la Selección están cantando tu tema’ y me enviaron la historia de De Paul”.

“Me empezó a temblar el cuerpo. Empecé a llorar, un poco de emoción”, expresó el artista sobre cómo se sintió en ese momento. Y luego confesó: “Estos días me puse a pensar en todos esos momentos en los que la música tuvo sus trabas: tocar en un bar con mal sonido, que te paguen con una pizza, cargar los amplificadores, las cosas que vivimos el 95% de los músicos de este país”.

Y cerró: “Esa es la gran emoción”.

La letra del nuevo hit de la Selección

“Ganar otra Copa con Leo es lo que imagino

Para traer la gloria a Argentina desde Estados Unidos

Y demostrarles a todos lo que es ser argentino

Y que los yanquis no puedan creer

cómo Argentina treinta años después

tenga la revancha que le deben al Diez

las otras hinchadas del mundo no lo van a entender

No importa dónde juegue Argentina voy a estar a tu lado

dejando cualquier cosa de lado por la Selección

No importa lo que diga la FIFA, lo que digan los diarios

los pibes de Malvinas en el cielo quieren vernos campeón”.

La Argentina en la Copa América

La selección argentina debutará este jueves en la Copa América de Estados Unidos 2024, certamen en el que se estrenará frente a Canadá con el gran objetivo de intentar defender el título obtenido en 2021. El encuentro, correspondiente a la primera fecha del grupo A, comenzará a las 21 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, con transmisión televisiva de TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a la competencia oficial luego de dos victorias en la última fecha FIFA. Primero derrotó a Ecuador por la mínima diferencia en Chicago gracias a un gol de Ángel Di María, y luego goleó 4 a 1 a Guatemala con dobletes de Lionel Messi y Lautaro Martínez, en un amistoso disputado en Maryland. El rival del debut, a diferencia de la Argentina, se enfrentó a oponentes de mayor jerarquía en la antesala del torneo continental: Países Bajos y Francia. Su peor versión se vio ante el conjunto neerlandés, contra el que perdió 4 a 0, mientras que la que quizá podría acercarse a su mejor cara, se mostró en el empate 0 a 0 frente al último subcampeón del mundo.

La única vez que el seleccionado argentino y Canadá se vieron las caras fue hace 14 años, el 24 de mayo de 2010, en la previa del Mundial de Sudáfrica. En aquel encuentro, el equipo que en ese entonces dirigía Diego Armando Maradona fue ampliamente superior y ganó con contundencia: fue 5 a 0 con un doblete de Maximiliano Rodríguez y sendas anotaciones, de Di María, Sergio Agüero y Carlos Tevez. Fueron titulares -y repetirán este jueves- Di María y Nicolás Otamendi. En ese amistoso Messi fue preservado por una lesión muscular.

