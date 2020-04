Para Claudio Zin, "es inaudito" el porcentaje de médicos con coronavirus

Cuando le preguntaron si era cierto que la Argentina tiene la tasa de contagios de médicos más alta del mundo, Zin fue terminante. Fuente: Archivo

Mientras continúa la preocupación por el aumento de los contagios de coronavirus en el personal de salud , el doctor Claudio Zin se refirió al alto porcentaje que presenta la Argentina respecto de otros países del mundo. "Es inaudito", sostuvo, y agregó: "Es muy raro lo que está pasando".

"Sobre los 2941 contagiados, hay 431 miembros de equipos de salud enfermos, de los cuales 130 se contagiaron en el trabajo. Es un cifra importante porque en los países europeos, durante en el máximo pico de la epidemia, tuvieron un 12 % de personal de salud enfermos o contagiados, con 129 médicos italianos muertos", evaluó el ex ministro de salud bonaerense durante el programa Alguien tiene que decirlo por radio Rivadavia.

"El punto es que en la Argentina estamos casi en 15 % de los casos (de médicos infectados), de tal modo que algo pasa con nuestro personal de salud", consideró.

"O no está entrenado para enfrentar esto, lo cual es raro porque la difusión de noticias es abrumadora, o no tienen suficientes elementos de bioseguridad, los llamados Equipos de Protección Personal (EPP) para evitar la enfermedad, o algo raro está pasando. Es raro que esté pasando. Ayer murió un enfermero de 47 años en Brandsen", argumentó.

"Hay mucho fastidio en el ambiente médico porque no hay argumentos para no tener elementos, salvo que no los consigas. En épocas pasadas faltaba presupuesto, pero ahora sobra presupuesto, por lo menos eso es lo que nos dicen. Plata hay para comprar camisolines, 'pero no los consigo', bueno hermano te hubieras acordado un mes atrás de comprar los camisolines, la responsabilidad es de los políticos", disparó.

Cuando le preguntaron si era cierto que la Argentina tiene la tasa de contagios de médicos más alta del mundo, Zin fue terminante: "Hasta ahora sí. Es inaudito. La verdad es una cosa insólita".

"Y claramente tiene que ver con la falta de elementos, no con la conciencia de usar esos elementos. Pero si vas a un hospital, sos médico de terapia intensiva y te dicen 'te toca un barbijo por día'. así no funciona", finalizó.