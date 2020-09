Para la Ciudad, el peor momento ya pasó, pero sigue la prudencia

El ministro de Salud porteño indicó que el pico de casos se dio a principios de agosto; esperan un descenso paulatino y lento Crédito: Captura

La Ciudad informó ayer que "el peor momento" de la pandemia del Covid-19 ya habría pasado en la jurisdicción, a la vez que anticipó que se espera un descenso de la curva de casos "lento".

"Luego del pico de la ciudad, que fue en la primera semana de agosto, hemos tenido siempre una media de los últimos siete días que ronda los 1100 casos [diarios]. La semana pasada llegó a 1150 y, luego, empezó a descender nuevamente", precisó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Agregó en conferencia de prensa que esa cantidad de casos "relativamente alta, pero estable" se mantiene desde hace siete semanas, desde el 12 de julio. "La hemos podido estabilizar y hemos pasado ya el peor momento, que fue a principio de agosto. Pero, todavía, tenemos muchos casos por día", dijo.

El gráfico que describe los casos detectados (en la ciudad se ordenan por la fecha del hisopado para la prueba diagnóstica) ubica los días con los valores máximos entre el 3 y el 5 de agosto: esos días hubo, respectivamente, 1558, 1483 y 1459 casos. Luego, se van ordenando en entre 1200 y 900, con ascensos y descensos que no vuelven a superar los 1400 casos hasta el miércoles pasado, que es la última fecha de datos consolidados hasta ayer.

"Todavía tenemos que tener un camino de descenso [de la curva] que creemos que va a ser lento y, por lo tanto, queremos ser muy prudentes y paulatinos en el avance de las medidas", continuó Quirós.

La semana pasada, los reportes diarios del avance de la pandemia que difunde la Ciudad incluyeron cifras por encima del promedio. Eso, según se explicó, fue por un aumento de notificaciones del sector privado. Al reordenarlas por la fecha en la que había hecho el hisopado, se lo atribuyó a una demora en la carga de datos.

Roberto Chuit es director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina. Al analizar la estado de situación de la Capital, opinó que hay un "equilibrio estable, en el que si alguna variable se modifica, se puede disparar nuevamente la curva".

Con una transmisión "estabilizada desde hace un tiempo" (el indicador R0 se mantiene en alrededor de 1, lo que indica que una persona contagia a no más de una), que eso se mantenga dependerá de que el número de personas que se infectan no se incremente, según explica. "Esto se puede lograr ya sea por la búsqueda de los contactos y su aislamiento para evitar nuevos contagios, como también por el número de testeos. Si por cada positivo hago uno o dos estudios, no estoy detectando a todos los posibles contactos que podrían ser positivos e iniciar la transmisión", detalló Chuit.

La ciudad, según agregó, notificó 29 positivos por cada 1000 habitantes. "Esto indica que aún hay muchas personas que pueden ser contagiadas y podrían disparar la curva. Si todos los ciudadanos seguimos las recomendaciones y se pudieran ir haciendo los controles de focos, la curva debería tender a disminuir no porque se haya producido una inmunidad de rebaño, sino porque las intervenciones buscaron esa disminución", dijo.

Para el infectólogo Eduardo López, que integra el comité asesor nacional para Covid-19, "es posible" que la curva epidémica porteña esté descendiendo, de acuerdo con los datos que va analizando.

"El modelo que está llevando la ciudad es de descenso escalonado. Si se analiza cómo vienen bajando las curvas de Covid-19, donde eso sucede no es en general en caída libre, sino de a poco y en escalones. Y en la ciudad es evidente con los números que es una curva de casos amesetada alta, con tendencia a la baja y que esto será escalonadamente, tipo serrucho", opinó López, que es jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Señaló, además, que la curva de casos en el conurbano bonaerense"parecería que aún está en aumento, pero lento". Estimó en hasta un 10% del total de casos informados los datos del interior provincial, como Mar del Plata, Bahía Blanca, Bragado, Junín o Villarino.