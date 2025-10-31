Para Milei, la reunión con los gobernadores fue “un paso importante”; aumentó el presupuesto para hospitales nacionales
Además, el Presidente viajará a la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia; Lanús eliminó a la U de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana. Estas son las noticias de la mañana del 31 de octubre de 2025
- Milei recibió a los gobernadores en la Casa Rosada. Fueron 16 mandatarios provinciales, un jefe de gobierno y tres vicegobernadores. El mandatario les pidió apoyo para aprobar el presupuesto y las reformas laboral, tributaria y del código penal. “Es voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las identidades políticas”, dijo el vocero presidencial una vez finalizado el encuentro. El gobierno nacional fijó su agenda para tratar en el Congreso después del recambio del 10 de diciembre.
- Milei dijo que la reunión fue “extremadamente positiva”. El mandatario aseguró que existe consenso absoluto en relación a la reforma laboral y al equilibrio fiscal. Además, explicó con una chicana por qué dejó fuera de la convocatoria a 4 gobernadores, entre ellos a Kicillof: “Nos juntamos con personas a las que dos más dos les da cuatro”, dijo Milei.
- El Gobierno aumentó el presupuesto para los hospitales nacionales y el personal de salud. La medida es para reforzar la atención hospitalaria y mejorar los salarios del personal, en respuesta a la emergencia sanitaria declarada por un año en residencias médicas y atención pediátrica. El Gobierno readecuó partidas presupuestarias por más de 35.000 millones de pesos, provenientes de una reducción de créditos asignados a obligaciones del Tesoro.
- Milei va a viajar a Bolivia para asistir a la asunción de Rodrigo Paz. El mandatario argentino participará del acto protocolar en el que Paz asumirá como nuevo presidente boliviano. “Van a ingresar al mundo libre”, había posteado en las redes Milei para felicitar a Paz tras conocerse los resultados de las elecciones. La ceremonia está prevista para el 8 de noviembre.
- Lanús eliminó a Universidad de Chile y llegó a la final de la Copa Sudamericana. El partido de vuelta terminó 1 a 0 con gol de Rodrigo Castillo, con un 3 a 2 en el resultado global. De esta manera, Lanús vuelve a disputar una final internacional después de cinco años: será contra Atlético Mineiro el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
