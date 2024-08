Paro docente: las universidades nacionales no iniciaron el segundo cuatrimestre

Escuchar

La zona de Recoleta en donde se concentran varias facultades pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el radio de las calles Junín, Marcelo T. De Alvear, Paraguay y la avenida Córdoba, amaneció sin el habitual gentío.

Las puertas de las facultades de Medicina, Sociales, Ciencias Económicas, Farmacia y Bioquímica y el Hospital Escuela José de San Martín están cerradas, en su mayoría por el fuerte acatamiento del paro anunciado la semana pasada por los gremios de personal docente y no docente de las universidades públicas del país.

Un último intento de llegar a un acuerdo salarial congregó el viernes pasado a los sindicatos docentes y no docentes junto a funcionarios del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, quienes ofrecieron un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre.

”Sin salarios dignos la UBA no funciona”, dice la bandera Marcos brindicci

Por la insuficiencia de esta propuesta, expresaron las partes, tanto el personal docente como el no docente ratificaron la continuidad del plan de lucha. Este incluye la suspensión del inicio de clases, que estaba previsto para hoy; dos jornadas de “visibilización del conflicto” y de paro.

En la facultad de Medicina, Sergio, personal no docente de la institución, señaló los pasillos vacíos y dijo que la “adhesión era casi total”, lo mismo que el cese de actividades. Esta mañana debía empezar el segundo cuatrimestre, pero el inicio del ciclo se pospuso por el pedido de ambos sectores universitarios de que se llegue a un acuerdo salarial.

“No se sabe nada más. Solo que ofrecen un 3% y un 2%, por eso se paró. Si no se arregla esta semana, porque no hubo contacto, el 20 y 21 va a haber otro paro”, comentó Sergio.

Además, agregó que hay “algún que otro” profesor en las instalaciones, pero que son los investigadores, por lo que no están dando clases.

En las puertas de otra dependencia de Medicina, el Instituto de Anatomía Patológica, sobre la calle Uriburu al 950, un cartel de la agrupación Bordó, de los no docentes, dice: “Sin lucha no hay recomposición salarial”, y llaman a asambleas generales o, advierten, una segunda marcha universitaria.

Carteles en las sedes de las Universidad de Buenos Aires Marcos brindicci

La primera, el 23 de abril de este año, movilizó a un gran número de personas que pedían que se tratara el presupuesto para educación. De hecho, ayer, Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba) aseguró en diálogo con LA NACION: “Lo que se viene conversando desde el Frente sindical, en conjunto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), es la necesidad de dar visibilización a la problemática del sistema universitario, y la movilización fue efectiva por la potencia, permitió que el conjunto de nuestra sociedad se exprese, y por eso lo vemos posible nuevamente”.

Hoy, en tanto, Cagnacci dijo: “Se nota en todos lados una adhesión fuerte al paro, debido a que es del conjunto del sistema universitario, tanto docente (Aduba) como no docente (Apunta)”. Además, aseguró que hasta el momento no hubo contacto formales por parte del Gobierno: “Esperamos que se de en el transcurso del día, pero por ahora no lo hubo. Sí se nota la contundencia del paro en el inicio del segundo cuatrimestre “.

Jorge Anro, secretario adjunto de Fatun (no docentes), coincidió en la totalidad del acatamiento, y enfatizó que esto es en la UBA y en “la mayoría de las universidades nacionales”.

“El paro es muy fuerte y tiene un gran respaldo de toda la comunidad universitaria”, remarcó. A su vez, contó que todavía no hay novedades y que no tuvieron ningún tipo de llamado. “Así que seguimos adelante con las medidas, las tareas de visibilización de mañana y pasado. En la UBA vamos a poner, también, mesas para difundir la problemática con el conjunto de la sociedad”, detalló.

La facultad de Ciencias Sociales está completamente cerrada. No hay personal ni alumnado a la vista, y las puertas no abren. Sobre las fachadas del Hospital Escuela José de San Martin y de la facultad de Ciencias Económicas hay dos carteles verticales, desde el techo al piso, con la leyenda: ”Sin salarios dignos la UBA no funciona”.

La Facultad de Ciencias Económicas completamente cerrada Marcos Brindicci

Es que tras ocho meses desde que asumió el gobierno de Javier Milei la cruzada por un acuerdo paritario sigue en pie. Al comienzo del mandato, la problemática sobre la asignación del presupuesto para la educación, que entonces se había establecido en el mismo monto que el de 2023, llevó a marchas y paros en diversas ocasiones a lo largo de este año.

Ahora el factor determinante del conflicto es que los aumentos no queden por debajo de la inflación, que según las consultoras privadas se ubicará en torno al 4% este mes, cuando en CABA dio 5,1%, y que se recupere el poder adquisitivo perdido, especialmente durante los primeros meses del año, luego de un IPC de 25,5% en diciembre del año pasado.

La sede de Sociales de Marcelo T. de Alvear, también cerrada Marcos brindicci

Las propuestas actuales del gobierno fueron incrementos del 3% y 2% para agosto y septiembre respectivamente, lo cual no reacondiciona el ingreso atrasado de sectores claves de la educación, alegre aseguran estar un 56% por debajo.

En la sede de Economía, un joven de seguridad, personal no docente, contó que, efectivamente, las actividades están suspendidas. Para hablar con alguien hay que hacerle señas a través de la puerta d entrada. “Vinieron algunos docentes a firmar el acta e irse, nada más”, agregó, y dijo que no podía todavía hablar con la prensa.

Como en las otras sedes de la UBA, no había alumnos a la vista, solo una chica que se acercó “a buscar un certificado” y que no estaba enterada del paro nacional. Otro chico, que sí estudia en esta facultad, vino a consultar sobre el inicio de las clases porque nadie le dijo que hoy no abría la casa de estudios.

Colegios dependientes de la UBA

El Pellegrini hoy amaneció cerrado Marcos Brindicci

En Marcelo T. de Alvear al 1851, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependiente de la UBA, al igual que las facultades de esa universidad de la zona, directamente no abrió este lunes. Las puertas, externas e internas, están cerradas, y las luces adentro, apagadas. Ni personal docente, ni no docente. Ni siquiera alumnos. Hoy, en adhesión al paro, no están dando clases.