Detenida en Santiago del Estero Crédito: Ministerio de Seguridad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 13:52

Votar no solo es un derecho, sino un deber cívico bien arraigado en la mayoría de los ciudadanos argentinos, incluso en aquellos que tienen algún conflicto con la ley.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO) se interceptó una embarcación con personas que pretendían ingresar por pasos no habilitados a nuestro país. También se identificó a una persona con pedido de paradero y se capturaron prófugos de la Justicia cuando fueron a votar. Uno de ellos, incluso, fue detenido mientras trabajaba en el servicio de catering del búnker de Juntos por e Cambio.

En primer lugar, se interceptó una embarcación que pretendía ingresar a la Argentina por un paso no habilitado en la que viajaban cuatro ciudadanos de nacionalidad paraguaya. Durante una patrulla pedestre costera en la Isla Apipé Grande, en la provincia de Corrientes, el personal de Prefectura detectó el intento de ingreso al país por un puerto natural no habilitado de una embarcación con cuatro personas a bordo, por lo que se procedió a su identificación. Los tripulantes, todos domiciliados en la Isla Yacyretá, República del Paraguay, no contaban con la constancia de salida legal del país.

En el caso de los que quisieron ingresar al país, "por infracción a la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871 se dispuso la expulsión de las personas involucradas. Se labraron las actuaciones correspondientes y se incautaron las embarcaciones de forma preventiva por no acreditar propiedad sobre las mismas", explicó en un comunicado la cartera que comanda Patricia Bullrich.

Narcotráfico

Por otra parte, la Gendarmería Nacional detuvo en Santiago del Estero a una mujer con pedido de captura por una causa de narcotráfico vinculada a un cargamento de 437 kilos de marihuana que ingresó a nuestro país bajo la modalidad de un Tránsito Aéreo Irregular. Cuando la involucrada se presentó a emitir su voto en la Escuela 226 Federico de Aguirre, en la ciudad de La Banda, los efectivos que vigilaban el establecimiento la aprehendieron una vez que la mujer emitió su voto.

Robo

Además, la Prefectura Naval intervino en la recaptura de un prófugo buscado por intento de robo calificado en Corrientes, ordenado por el Juzgado de Menores de dicha ciudad. Cuando el hombre fue a votar en la Escuela EP Nº 22 de Sarandí, provincia de Buenos Aires, se efectivizó la detención.

Efectivos de la Policía Aeroportuaria desplegados en la sede del Correo en Monte Grande detectaron a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) a una mujer empleada para tareas de data entry que contaba con un pedido de paradero vigente requerido por la Policía Federal y el Sistema de Búsqueda de Personas Extraviadas. Tal requerimiento había sido solicitado por sus familiares.

En el búnker de Macri

Además, los efectivos de la Policía Aeroportuaria intervinieron en la captura de un hombre que realizaba tareas como ayudante de cocina en Costa Salguero, contratado por una empresa de servicios de catering del evento en el búnker de campaña de Juntos por el Cambio. A través del Sifcop se detectó que cuenta con un pedido de captura por infracción a la ley de código aduanero.

Por último, la Policía Federal capturó a un hombre durante el servicio de seguridad prestado por las elecciones en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. El hombre, mayor de edad, tenía pedido de captura por robo y fue detenido por personal de la Agencia Regional Federal Cuyo cuando se presentó a emitir su voto.