Patagonia: el sector turístico celebra la apertura de fronteras, pero pide más definiciones sobre el ingreso de visitantes

Llevan la cuenta en horas, minutos y segundos, en un reloj que hasta la fecha marca 551 días sin trabajar. El sector de turismo receptivo internacional, agrupado en un centenar de operadores turísticos autoconvocados de todo el país, con fuerte presencia en la región patagónica, recibió con grandes expectativas los anuncios que hizo ayer el gobierno nacional con respecto a la apertura de fronteras para poder recibir a los visitantes internacionales, que constituyen la principal demanda de actividades como la pesca deportiva, el turismo cinegético (o caza deportiva), y de otros prestadores de servicios al aire libre como la escalada y el andinismo, la observación de aves, el avistaje de ballenas o la pesca con mosca.

En varias cartas enviadas al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, cerca de cien operadores turísticos de distintas regiones del país, reclamaban esta flexibilización de manera urgente. “El ingreso de divisas por reactivación del turismo receptivo es eficiente y prácticamente instantáneo. Era inaceptable que no tuviéramos hasta el día de hoy [por ayer] una definición concreta de fecha de apertura. Se van a cumplir dos años sin actividad, y más de 3500 puestos de trabajo y sus respectivas familias están en riesgo –dice Federico Obejero, abogado y representante del grupo autoconvocado–. Celebramos ahora la decisión del Gobierno, que permite el ingreso de todos los extranjeros a partir del 1° de noviembre próximo, pero necesitamos saber con precisión cuáles serán los requisitos que tienen que cumplir los turistas, que no tengan que hacer cuarentena al llegar a nuestro país ni que exijan demasiados trámites burocráticos. También pedimos que se levanten los cupos de arribo, que se habiliten más aeropuertos y que la ruta aérea interprovincial esté disponible, siempre bajo los protocolos que amerita la pandemia”.

Según Obejero, que se desempeña como guía de pesca en San Martín de Los Andes, en Neuquén, para trabajar con el turismo internacional se necesita hacerlo con anticipación. “Nada se decide de un día para otro. Todo se planifica. Por eso, estábamos reclamando que se defina una fecha de apertura. Si después en enero la situación epidemiológica se complica, aumentan los casos y hay que tomar nuevas restricciones nadie va a discutir eso. Pero necesitábamos saber que vamos a poder trabajar en el verano”, insiste el guía, que también explica que en todas estas actividades se trabaja con grupos reducidos. “En el caso de la pesca, somos tres personas las que salimos en una excursión. Dos turistas y el guía. Con todos los protocolos sanitarios que hay que cumplir”, refuerza.

Sobre este punto, el petitorio firmado por las asociaciones hoteleras, dueños de cabañas, cámaras y agrupaciones que involucran a profesionales que trabajan en provincias como Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Chaco y Santiago del Estero, señalan que son “conscientes de que la salud está primero, por eso renovamos el compromiso de mantener los altísimos niveles de cuidados que hasta aquí hemos sostenido”.

Organización

Belén García Bertone es la presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, y coincide con Obejero que este tipo de viajes comienzan a organizarse, como mínimo, con un mes de anticipación. “Hay un segmento de prestadores que necesita del turismo internacional, y no solo hablamos de la caza y la pesca. En diciembre del año pasado, por ejemplo, había mucha expectativa con el eclipse. Se trabajó en burbujas, con todos los protocolos y normas de cuidado. Pero finalmente vino un vuelo chárter con 114 pasajeros porque no se pudo hacer más. El anuncio nos agarró por sorpresa, pero nos da esperanzas. Ahora hay que hacer foco en que los requisitos sean posibles de cumplir. Que no se vuelva una tortura llegar a la Argentina con fines turísticos y que todas sean trabas. Pero que la Argentina se abra al mundo nuevamente es muy positivo”, concluye García Bertone.

Entre otras medidas, entre los requisitos anunciados por el gobierno nacional para el ingreso de turistas extranjeros se menciona la certificación del calendario completo de vacunación, con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país; PCR negativo en las 72 horas antes del inicio del vuelo internacional; y PCR al día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria. Sin embargo, aquellas personas que no presenten esquema de vacunación deberán hacer cuarentena.