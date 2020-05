Coronavirus en la Argentina. Permiten salidas recreativas en La Pampa

Se harán los feriados y los fines de semana; reabren comercios

SANTA ROSA.- Después de 42 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, y con la puesta en marcha de la tercera etapa de la cuarentena focalizada por la pandemia del coronavirus, l os habitantes de La Pampa comenzaron ayer a realizar caminatas recreativas, que se repetirán los días feriados y los fines de semana.

El gobernador Sergio Ziliotto resolvió flexibilizar la cuarentena administrada y anunció la apertura de actividades como el comercio, peluquerías y profesiones liberales, entre las 14 y 18, de lunes a viernes; la autorización para el trabajo doméstico, de 8 a 18, y las salidas para caminatas con niños, los días feriados y fines de semana. En La Pampa solo se registraron cinco casos positivos de Covid-19 y ya están recuperados.

Para evitar aglomeraciones, no está permitida la recreación en espacios públicos como plazas, parques -cuyas hamacas y juegos fueron encintados para evitar su uso-, y la recomendación es que el esparcimiento sea en inmediaciones de la vivienda particular y que no por más de una hora.

Debido a que ayer fue feriado, en las 80 localidades de La Pampa se habilitaron las caminatas y salidas recreativas.

Desde el lunes los comercios y las peluquerías podrán abrir sus puertas con un protocolo de funcionamiento acordado entre el gobierno y los representantes de cada uno de los sectores.