Pinamar: miles de personas vibraron en un festival de trap

Alejandro Horvat 12 de enero de 2020 • 11:30

Las palabras y los bajos que salen de las enormes torres de parlantes golpean fuerte en el pecho. Las letras hablan de amor, sexo y dinero. Miles de personas se acercaron al Movistar Fri Music, en Pinamar, y mueven el cuerpo sin descanso. Agitan la cabeza, ponen las manos en el aire, algunos también saltan. Muchos disfrutan de una energía inagotable. Claro, tienen, en promedio, entre 17 y 23 años.

El trap es el género más influyente del momento. Los chicos usan remeras o buzos sueltos y las chicas llegan muy sexys y lookeadas: infaltable el glitter. La lista de músicos cuenta con Cazzu, Khea, Ca7riel & Paco Amoroso, Dj Uopa Nachi y Quintana y Del Tridente.

El festival, al igual que el resto de la ciudad, tiene una gran impronta familiar. Se ven muchos padres con sus hijos de la mano, incluso algunos muy pequeños, como Andrea, de 4 años, que está en los hombros de su padre, Marcelo Sumin, de 39. "A mí me gusta el trap y a ella también, va, al menos se la ve contenta, no para de moverse y ella me pidió de subirse a los hombros", dice Sumin entusiasmado.

El trap a nivel local creció a la par que en el resto del mundo. La música urbana, que muchas veces se hace de forma callejera, con batallas de rap en las plazas, le ganó terreno al pop y al reggaetón y las canciones escalaron a los primeros puestos de los rankings de Spotify y YouTube. En la Argentina tal vez el máximo referente sea el Duki, considerado como uno de los "hitboys", del género.

Con una gran influencia del hip-hop, los artistas de trap suelen venir del under o del freestyle. Además, se han en personajes atractivos para las marcas, que los usan para promocionar sus productos, aunque esto no terminó afectando la libertad con la que escriben las letras, que no suelen ser políticamente correctas.

En los últimos dos años, el trap se convirtió en el género más escuchado por los millenials, cenennials y la generación alfa, es decir, aquellos que nacieron a partir del 2010. Eso hoy se refleja en el campo repleto de jóvenes.

Esteban y María son los padres de Micaela Añéz, de 10 años, que no despega los ojos del celular. Todavía no la dejan tener redes sociales, pero graba videos y se lo envía por Whatsapp a las amigas, que son igual de fanáticas, pero no tiene la suerte por estar viendo a Khea en vivo. "Me encanta Khea, lo vine a ver a él. Le estoy mandando los videos a las chicas del colegio", dice Añéz.

"Nos encanta el género, A casi todos en mi clase les gusta el trap, también nos copa el estilo para vestirse. Yo vine con mi familia y lo invité a él, que somos de la misma clase. La verdad que el festival está buenísimo y vinimos directo desde la playa, son altas vacaciones", relata Marcos López, de 17 años, que está junto a Bautista, su amigo de la misma edad. "La rompe toda Khea. Vine con un par de amigos que los perdí porque se fueron a saltar al medio. La verdad que está divino el festival", dice Diego Delgado de 24 años.

Cerca de las 22 el festival llega a su fin. Muchos aún están cargados con las cosas de la playa, bolsos y toallas que también usaron para escuchar la música en vivo sentados en el suelo. "Es hora de ir a casita. Estoy muerta, fue un día de mucho calor y acá dejamos todo el resto que teníamos", dice Micaela Tomino, de 30 años, entre risas.

"Es un lujo que Pinamar tenga la oportunidad de ofrecer eventos de tan buen nivel totalmente gratuitos para el público. Es nuestro mejor año en torno a la cantidad de turistas y sobre todo en torno a la cantidad, calidad y diversidad de eventos de nuestra agenda. Desde acciones más pequeñas de nicho como fue el Picnic bajo las estrellas con jazz, hasta eventos masivos como el Movistar Fri Music. Nuestro objetivo es que el turista disfrute la playa y el bosque pero que además siempre tenga alguna actividad cultural o deportiva gratuita para disfrutar", afirma Juan Ibarguren, secretario de turismo y desarrollo económico de Pinamar.